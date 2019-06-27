Налоговая нагрузка на российскую экономику выросла в 2018 году

Налоговая нагрузка на российскую экономику растет, свидетельствуют данные ФНС. Но фискальная нагрузка с учетом страховых взносов, напротив, снизилась. Уровень налогового бремени в целом соответствует рентабельности секторов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Налоговое бремя на российскую экономику увеличилось в 2018 году по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС). При этом нагрузка в разных отраслях различается в десятки раз.

ФНС рассчитывает налоговую нагрузку как отношение суммы налогов и сборов к выручке организаций. С 2017 года служба перешла на новые классификаторы видов экономической деятельности (ОКВЭД-2), поэтому РБК сравнивал значения только за 2017 и 2018 годы.

Совокупная налоговая нагрузка на экономику выросла на 0,2 п.п. — с 10,8 до 11% .

до . Фискальная нагрузка по страховым взносам, которую ФНС учитывает отдельно, напротив, снизилась на 0,3 п.п. — с 3,6 до 3,3 %.

до %. В результате общая фискальная нагрузка с учетом страховых взносов даже незначительно сократилась — на 0,1 п.п. — с 14,4 до 14,3%.

Минфин рассчитывает налоговую (и фискальную) нагрузку по-другому — как сумму всех поступлений налогов и обязательных неналоговых платежей в бюджетную систему в процентах от ВВП. В 2017 году этот показатель составил 31,1%, увеличившись с 29,2% ВВП в 2016 году. Данных за 2018 год Минфин еще не приводил, но говорил, что в 2019 году фискальная нагрузка увеличилась в связи с повышением ставки НДС. РБК направил запрос в Минфин.