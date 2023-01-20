Глава Евросовета заявил о «трудных дискуссиях» по санкциям против России

Обсуждать новые санкции с каждым разом становится все сложнее, сказал Мишель. ЕС рассматривает в том числе меры против атомной отрасли

Шарль Мишель (Фото: Leon Neal / Getty Images)

В Евросоюзе продолжат рассматривать новые санкционные пакеты против России, несмотря на растущие сложности, связанные с их принятием, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, пишет Bloomberg.

«Каждая дискуссия о санкциях намного сложнее предыдущей», — подчеркнул он.

Мишель отметил, что обсуждение возможных санкций против России с украинским президентом Владимиром Зеленским идет успешно, и пообещал проинформировать коллег в Евросовете о предложениях Киева. По его мнению, Евросоюзу удастся «усилить давление на Кремль».

«Я уверен, что это будет повод и мощный сигнал о том, что мы вместе <...>. Мы также решим, каковы следующие шаги, каковы общие цели», — рассказал Мишель о планирующемся саммите Украина — ЕС, назначенном на 3 февраля.

Мишель в середине января посетил Киев, где встретился с Зеленским. Президент Украины во время его визита призвал ввести санкции против российской ядерной отрасли, «всех субъектов, которые работают на российскую ракетную программу», и энергетики, передает «Гордон». Мишель на совместной пресс-конференции заверил, что ограничительные меры в рамках ближайшего, десятого пакета решено направить на энергетическую сферу.

Санкции планируют принять к годовщине введения на Украину российских войск, 24 февраля 2023 года, говорят источники Reuters. По их данным, «ястребы Евросоюза» Польша и Литва добиваются введения санкций против большего числа «российских пропагандистских СМИ» и исключения дополнительных российских банков из глобальной системы SWIFT, также обсуждаются меры против ядерной отрасли. «Все труднее добиться необходимого единодушия в ЕС для новых санкций», — отметил один из источников.

Ближайший пакет санкций будет в основном направлен на «закрытие существующих лазеек» для обхода ранее принятых ограничений, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что новые санкции обеспечат тяжелые последствия для пытающихся обойти санкции. По мнению фон дер Ляйен, санкции против России — самые тяжелые за всю историю, а российская промышленность из-за них лишится важных современных технологий.

Москва критикует практику введения санкций против России. Президент Владимир Путин называл ограничительные меры западных стран безумными и бездумными. Кремль настаивает, что санкции прежде никогда не приводили к изменению политики объекта ограничительных мер, а санкционная политика своих целей не достигает.