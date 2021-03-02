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Дело Навального ,  
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Кремль исключил эффективность санкций против России

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Кремль не будет комментировать информацию о новых санкциях США против России, которые Вашингтон может ввести из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Наверное, неуместно обсуждать невведенные санкции. И, конечно, последнее, что мы хотели бы делать, это ориентироваться на анонсы СМИ в отношении того, когда и какие рестрикции будут вводиться», — указал он.

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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Песков предложил странам, которые используют санкции, задуматься над результативностью такой политики. По мнению пресс-секретаря, она неэффективна и только ухудшает межгосударственные взаимоотношения. «Является ли эта политика эффективной? Ответ будет очевидным: целей эта политика не достигает», — сообщил Песков.

В начале февраля группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект, предусматривающий санкции против лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к отравлению и тюремному заключению Навального. Конкретные имена и должности не разглашались, предложенные меры включают заморозку активов и отказ в выдаче виз.

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Алексей Навальный

Телеканал CNN со ссылкой на двух представителей администрации президента США Джо Байдена накануне передал, что американские власти могут согласовать санкции из-за Навального уже на этой неделе. По словам собеседника канала, указ Байдена, возможно, будет касаться не только Навального, но и других спорных дел, в которых на Западе обвиняют Россию (хакерские атаки, вознаграждения за убийство американских военных в Афганистане). Москва отрицает причастность ко всем этим случаям.

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По данным источников Reuters, США могут вести санкции против России из-за Навального 2 марта.

Навального задержали 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение после предполагаемого отравления «Новичком». ФСИН потребовала заменить условный срок политика по делу «Ив Роше» на реальный. Суд принял такое решение в начале февраля, Навальный проведет в колонии 2,5 года.

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