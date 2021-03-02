Кремль исключил эффективность санкций против России

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Кремль не будет комментировать информацию о новых санкциях США против России, которые Вашингтон может ввести из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Наверное, неуместно обсуждать невведенные санкции. И, конечно, последнее, что мы хотели бы делать, это ориентироваться на анонсы СМИ в отношении того, когда и какие рестрикции будут вводиться», — указал он.

Песков предложил странам, которые используют санкции, задуматься над результативностью такой политики. По мнению пресс-секретаря, она неэффективна и только ухудшает межгосударственные взаимоотношения. «Является ли эта политика эффективной? Ответ будет очевидным: целей эта политика не достигает», — сообщил Песков.

В начале февраля группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект, предусматривающий санкции против лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к отравлению и тюремному заключению Навального. Конкретные имена и должности не разглашались, предложенные меры включают заморозку активов и отказ в выдаче виз.