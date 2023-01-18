Bloomberg назвал Россию под санкциями «реминисценцией 90-х»

Агентство пишет, что, несмотря на отъезд многих бизнесменов из России, оставшиеся успешно заменяют западные бренды и налаживают новые логистические маршруты. Тем не менее, по оценке Bloomberg, экономика продолжит сокращаться

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Западные санкции не обрушили экономику России, однако дали шанс молодым российским предпринимателям успешно замещать ушедшие бренды и товары, несмотря на отъезд многих из них из страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственную аналитику и опрошенных бизнесменов.

Агентство сравнивает нынешний период с «реминисценцией» 1990-х годов, когда развал СССР «оставил зияющие дыры в цепочках поставок, вынуждая потребителей и предпринимателей находить творческие способы их заполнения».

Bloomberg указывает, что после ухода многочисленных западных брендов российские предприниматели либо выкупают их бизнес, либо создают не менее успешные аналоги. «Пончики Krispy Kreme теперь называются Krunchy Dream, Starbucks — Stars Coffee, а Pizza Hut — Pizza H», — отмечает агентство.

Помимо этого, россияне открывают для себя новые логистические маршруты, заменяя ранее поставляемые с Запада товары. Bloomberg приводит в пример 37-летнюю москвичку Викторию Шеланову, сестра которой после введения западных санкций не могла найти необходимого ей оборудования для вейкбординга. Это побудило девушек искать производителей в Китае, где вскоре они вышли на завод, который ранее производил спортивное снаряжение для нескольких крупных американских компаний. «Менее чем через два месяца они получили поставку 20 [неопреновых] жилетов. После того как они выбрали те, которые им больше всего нравятся, они планируют начать заказывать их партиями по сто штук для продажи в Москве», — пишет агентство.

Bloomberg отмечает, что, после того как Евросоюз запретил экспорт предметов роскоши стоимостью более €300, рынок дизайнерской одежды и аксессуаров в России «процветает». Агентство провело данные, согласно которым в 2021 году россияне приобрели личных предметов роскоши на сумму около €7 млрд, что составляет до 3% мирового рынка.

Также Bloomberg пишет о российских экспатах, которые успешно налаживают бизнес с Россией, находясь в дружественных ей странах. Один российский бизнесмен, попросивший не называть его имени, рассказал агентству, как он наладил бизнес по импорту российского золота в Дубай. При этом, получая 40-процентную прибыль, он использует вырученные средства для покупки автомобильных запчастей или иного оборудования, которое затем экспортируется в Россию.

Несмотря на успехи параллельного импорта по замене части западного оборудования, это не значит, что санкции не причиняют боли, пишет Bloomberg. Аналитики агентства сравнивают нынешнюю ситуацию в России с Южной Африкой в период с 1960-х по 1990-е годы, когда последняя столкнулась с санкциями из-за апартеида. Они полагают, что российская экономика продолжит замедляться, «поскольку барьеры для торговли и потоков капитала душат конкуренцию и повышают неэффективность». По их оценкам, в прошлом году российская экономика сократилась на 2,7%, а в 2023 году она сократится еще на 2,5%.

Согласно сентябрьским оценкам Минэкономразвития, ВВП по итогам 2022 года должен был сократиться на 2,9%, а в 2023 году — на 0,8%. В 2024 году ведомство рассчитывает на рост экономики на 2,6% в год.

Москва неоднократно называла санкции незаконными и бьющими по тем, кто их вводит. На совещании 17 января президент России Владимир Путин подчеркивал, что динамика российской экономики в 2022 году оказалась «лучше многих экспертных прогнозов».