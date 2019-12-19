Путин назвал инфляцию 3,25% «очень хорошим показателем»

В начале следующего года инфляция вполне может снизиться до 3%, уточнил он.

Инфляция замедляется быстрее прогнозов, признал Банк России. Чтобы стимулировать экономический рост, регулятор 13 декабря в пятый раз за год снизил ключевую ставку — на 0,25 п.п., до 6,25% годовых.

Центробанк таргетирует инфляцию на уровне 4%. По данным регулятора на 9 декабря, годовой рост цен замедлился до 3,4% с 3,5% в ноябре. ЦБ в очередной раз снизил прогноз по инфляции на конец 2019 года — с 3,2–3,7% до 2,9–3,2%, а на 2020 год заложил ее ускорение до 3,5–4%.

К концу 2020 года произойдет возврат инфляции к 4%, считают аналитики ЦБ. «Этому будут способствовать оживление экономической активности, прекращение действия временных дезинфляционных факторов, а также принятые решения по денежно-кредитной политике, которые действуют с запаздыванием во времени», — говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды».

О том, что инфляция снижается быстрее, чем ожидалось, говорил и сам Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» в ноябре. Он отмечал, что в замедлении роста потребительских цен есть «определенные риски для оживления экономики, для динамики совокупного спроса».

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в тот же день пояснила, что более быстрое снижение инфляции произошло во многом из-за задержки расходования федерального бюджета. В сентябре-октябре бюджетные расходы ускорились, но до этого исполнение расходов федерального бюджета было самым низким за 11 лет.

По оценке Минэкономразвития, инфляция на конец 2019 года опустится до 3–3,1%, а в первом квартале 2020 года упадет до 2,5% или даже ниже. Министр экономического развития Максим Орешкин полагает, что первое полугодие 2020 года станет потерянным с точки зрения потребительского спроса, который останется слабым.

Споры об уровне инфляции

Структурные реформы при таком низком совокупном спросе, как сейчас, не помогут российской экономике вырасти, считает Орешкин. «Нужно вместе с ЦБ правительству работать, чтобы совокупный спрос соответствовал инфляции 4%, инфляция была стабильной», — заявил он в ноябре на форуме «Россия зовет!».

Низкая инфляция, однако, дает больше реальных доходов не только населению, но и предприятиям, поспорил тогда с Орешкиным первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он напомнил, что сейчас фиксируется рост реальных располагаемых доходов населения, «чего не было несколько лет подряд».

По мнению Силуанова, низкий уровень инфляции все-таки должен быть «в плановом порядке», поэтому Россия должна выйти на целевые показатели инфляции.

Целевой показатель следует снизить, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, Россия должна идти в направлении целевой инфляции, как в развитых странах, — около 2%. В течение двух-трех лет нужно постепенно снизить таргет инфляции с 4 до 3,5%, полагает Кудрин.