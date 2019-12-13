ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд

ЦБ в пятый раз подряд с начала лета опустил ключевую ставку. Снижение составило 0,25 п.п. — до 6,25% годовых. Регулятор также в очередной раз снизил прогноз по инфляции, допустив ее уход ниже 3% по итогам года

Совет директоров ЦБ в пятый раз подряд с июня снизил ключевую ставку, на 0,25 п.п., до 6,25% годовых, говорится в сообщении регулятора. Это полностью соответствует консенсус-прогнозу опрошенных Bloomberg аналитиков: накануне заседания такого решения ждали 26 из 33 экспертов, четверо — паузы в снижении, и трое — снижения на 0,5 п.п.

Инфляция замедляется быстрее прогнозов, признает ЦБ: на 9 декабря годовой рост цен, по его оценке, замедлился до 3,4% с 3,5% в ноябре. Регулятор в очередной раз снизил прогноз по инфляции на конец 2019 года — до 2,9-3,2% с 3,2-3,7%, а на 2020 год заложил ее ускорение до 3,5-4%. Цены на продовольствие в ноябре росли медленно из-за высокого урожая, отмечает ЦБ, а цены на импортные товары — из-за укрепившегося в начале года рубля и замедления инфляции в странах — торговых партнерах. Сказывается и сдержанный спрос, из-за которого на краткосрочном горизонте риски замедления инфляции продолжают преобладать над рисками ее ускорения, пишет ЦБ.

Хотя экономический рост ускорился и к концу года будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона ЦБ в 0,8–1,3%, пока сложно сказать, насколько он устойчив, указывает регулятор, к тому же сохраняются риски замедления мировой экономики.

Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил, он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, рассуждает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.