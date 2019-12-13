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ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд
ЦБ в пятый раз подряд с начала лета опустил ключевую ставку. Снижение составило 0,25 п.п. — до 6,25% годовых. Регулятор также в очередной раз снизил прогноз по инфляции, допустив ее уход ниже 3% по итогам года

Совет директоров ЦБ в пятый раз подряд с июня снизил ключевую ставку, на 0,25 п.п., до 6,25% годовых, говорится в сообщении регулятора. Это полностью соответствует консенсус-прогнозу опрошенных Bloomberg аналитиков: накануне заседания такого решения ждали 26 из 33 экспертов, четверо — паузы в снижении, и трое — снижения на 0,5 п.п.

Инфляция замедляется быстрее прогнозов, признает ЦБ: на 9 декабря годовой рост цен, по его оценке, замедлился до 3,4% с 3,5% в ноябре. Регулятор в очередной раз снизил прогноз по инфляции на конец 2019 года — до 2,9-3,2% с 3,2-3,7%, а на 2020 год заложил ее ускорение до 3,5-4%. Цены на продовольствие в ноябре росли медленно из-за высокого урожая, отмечает ЦБ, а цены на импортные товары — из-за укрепившегося в начале года рубля и замедления инфляции в странах — торговых партнерах. Сказывается и сдержанный спрос, из-за которого на краткосрочном горизонте риски замедления инфляции продолжают преобладать над рисками ее ускорения, пишет ЦБ.

Хотя экономический рост ускорился и к концу года будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона ЦБ в 0,8–1,3%, пока сложно сказать, насколько он устойчив, указывает регулятор, к тому же сохраняются риски замедления мировой экономики.

Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил, он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, рассуждает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Однако замечание ЦБ о том, что он «оценит целесообразность снижения ставки в первом полугодии 2020 года» означает, что он снизит скорость снижения ставки, полагает главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. Это может указывать на желание ЦБ взять паузу для оценки результатов реализованного снижения ставки, подтверждает Донец. «Я сохраняю мнение, что на этих уровнях каждое следующее решение ЦБ будет даваться всё сложнее, и ниже 6% регулятор не пойдет», — говорит она.

Некоторые эксперты считали снижение в декабре недостаточно обоснованным: в частности, главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков и Татьяна Евдокимова из Нордеа Банка отмечали, что пауза позволила бы лучше оценить эффект от уже предпринятых снижений. Она согласовывалась бы с глобальными трендами, отмечала Евдокимова: в среду, 11 декабря, Федеральная резервная система (ФРС) США не стала опускать ставку после трех подряд снижений, а в четверг, 12 декабря, без изменений свои базовые ставки оставил Европейский центральный банк.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: ключевая ставка ЦБ, Центробанк
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