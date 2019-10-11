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Финансы ,  
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Исполнение бюджета России оказалось самым низким за 11 лет
За девять месяцев 2019 года федеральный бюджет потратил лишь 62,9% от уточненного плана на весь год, сообщил Минфин. Это самый низкий показатель освоения средств с 2008 года
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Исполнение расходов федерального бюджета в январе—сентябре 2019 года составило 12,05 трлн руб., или 62,9% к уточненной бюджетной росписи, сообщил 11 октября Минфин.

Это самый низкий показатель расходования средств с 2008 года (в процентах от уточненной росписи), следует из данных Минфина, собранных РБК (см. инфографику). Это значит, что за три оставшихся месяца правительству предстоит потратить больше 7 трлн руб. для выполнения кассового плана.

Минфин обычно ускоряет бюджетные траты в последние месяцы года, но в этом году придется особенно форсировать расходы, если он хочет выполнить план.

Медленные нацпроекты

Хотя на конец сентября 2019 года Минфин израсходовал на 5% больше денег, чем на ту же дату прошлого года, процент исполнения исторически низкий из-за общего плана по расходам в 2019 году, увеличившегося почти на 15% в номинальном выражении к 2018 году. В этом году власти рассчитывают потратить как минимум на 2,4 трлн руб. больше, чем в прошлом году, прежде всего из-за стартовавших национальных проектов.

Однако освоение средств в рамках нацпроектов пока идет замедленными темпами. «В этом году, к сожалению, не получается так, как мы планировали изначально, — ритмично и равными долями по кварталам финансировать принятые нами решения [в рамках национальных целей развития]», — констатировал президент Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым 23 сентября.

В начале октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «полным безобразием» низкие темпы финансирования нацпроектов. «Не выполним мы такими темпами национальные проекты. Давайте наращивать темпы работы», — призвала она. На конец сентября все нацпроекты профинансированы только на 52%, по данным Счетной палаты.

Тем не менее в сентябре бюджетные расходы ускорились: рост к показателю сентября прошлого года составил 22%.

Бюджет пока жесткий

В результате относительно низкого расходования бюджетных средств профицит федерального бюджета в январе — сентябре составил 2,99 трлн руб., или 2,8% прогнозного ВВП на 2019 год, следует из данных Минфина.

Даже без учета дополнительных нефтегазовых доходов (от превышения цены нефти $41,6/барр.), которые составили 2,26 трлн руб. за девять месяцев, бюджет оставался профицитным, обращает внимание у себя в телеграм-канале директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. «Наглядная иллюстрация того, сколь жесткой является бюджетная политика в этом году», — написал он.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: профицит, федеральный бюджет, Россия
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