Исполнение бюджета России оказалось самым низким за 11 лет

За девять месяцев 2019 года федеральный бюджет потратил лишь 62,9% от уточненного плана на весь год, сообщил Минфин. Это самый низкий показатель освоения средств с 2008 года

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Исполнение расходов федерального бюджета в январе—сентябре 2019 года составило 12,05 трлн руб., или 62,9% к уточненной бюджетной росписи, сообщил 11 октября Минфин.

Это самый низкий показатель расходования средств с 2008 года (в процентах от уточненной росписи), следует из данных Минфина, собранных РБК (см. инфографику). Это значит, что за три оставшихся месяца правительству предстоит потратить больше 7 трлн руб. для выполнения кассового плана.

Минфин обычно ускоряет бюджетные траты в последние месяцы года, но в этом году придется особенно форсировать расходы, если он хочет выполнить план.

Медленные нацпроекты

Хотя на конец сентября 2019 года Минфин израсходовал на 5% больше денег, чем на ту же дату прошлого года, процент исполнения исторически низкий из-за общего плана по расходам в 2019 году, увеличившегося почти на 15% в номинальном выражении к 2018 году. В этом году власти рассчитывают потратить как минимум на 2,4 трлн руб. больше, чем в прошлом году, прежде всего из-за стартовавших национальных проектов.