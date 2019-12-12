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Орешкин заявил о «потерянном полугодии» для потребления в России
Первое полугодие 2020 года уже потеряно с точки зрения потребительского роста, заявил министр экономики Максим Орешкин. Это связано с тем, что действия ЦБ транслируют свой эффект на экономику не сразу, а с задержкой
Максим Орешкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Эта заметка была скорректирована после публикации. В первоначальном варианте было неверно интерпретировано высказывание министра Максима Орешкина. Он имел в виду «потерянное полугодие» не для экономики в целом, а только для потребительского спроса.

Первое полугодие 2020 года будет характеризоваться низкими показателями ключевых факторов экономического роста — нынешняя ситуация вялого потребительского спроса, слабых продаж товаров длительного пользования продолжится. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин на встрече с топ-менеджерами компаний «Ассоциации европейского бизнеса», передал корреспондент РБК.

Инфляция на конец 2019 года, по оценке Минэкономразвития, опустится до 3–3,1% и упадет до 2,5% или даже ниже в первом квартале 2020 года.

«Мы видим реакцию Центрального банка, который напрямую отвечает за достижение инфляцией целевых показателей, и он реагирует на такое серьезное отклонение инфляции, — отметил Орешкин. — Понятно, что эта реакция будет до тех пор, пока у нас не начнет восстанавливаться кредитное предложение в экономике».

Банк России с лета уже четыре раза снижал ключевую ставку, она находится на уровне 6,5% годовых. Большинство экономистов ожидают, что на последнем заседании в этом году, в пятницу 13 декабря, ЦБ снова понизит ставку, до 6,25%.

«Пока мы видим, что предпринятых мер объективно недостаточно, чтобы компенсировать замедление потребительского кредитования, поэтому будем ждать соответствующей реакции от регулятора», — добавил Орешкин.

«К сожалению, первое полугодие 2020 года мы уже потеряли [с точки зрения потребительского спроса]. Денежно-кредитная политика имеет определенные лаги, поэтому слабость потребительского спроса будет сопровождать нас в начале следующего года, — констатировал министр. — Хорошая новость, что все это краткосрочные факторы роста».

По прогнозу Минэкономразвития, экономический рост в 2020 году лишь незначительно ускорится по сравнению с 2019 годом — до 1,7%.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Максим Орешкин, Минэкономразвития, Банк России, денежно-кредитная политика
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