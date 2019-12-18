Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов населения за январь—сентябрь 2019 года с 0,2 до 0,8%, сообщило Минэкономразвития. Это связано с пересмотром внутригодовой динамики показателя в 2018 году, пояснили в ведомстве

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Росстат пересмотрел оценку годовой динамики реальных располагаемых денежных доходов россиян за первые три квартала 2019 года, следует из декабрьского обзора Минэкономразвития «Картина деловой активности» (.pdf).

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0,3–1,0 п.п.

Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития. Это на 0,6 п.п., или в четыре раза, выше предыдущей оценки Росстата — 0,2%.

Росстат пока не публиковал пересмотренные данные о реальных доходах населения. В докладе «Информация о социально-экономическом положении России» за январь—ноябрь 2019 года, размещенном на сайте ведомства 18 декабря, приводится старая оценка (.pdf).

РБК направил запрос в Росстат.