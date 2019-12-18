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Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов населения за январь—сентябрь 2019 года с 0,2 до 0,8%, сообщило Минэкономразвития. Это связано с пересмотром внутригодовой динамики показателя в 2018 году, пояснили в ведомстве
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Росстат пересмотрел оценку годовой динамики реальных располагаемых денежных доходов россиян за первые три квартала 2019 года, следует из декабрьского обзора Минэкономразвития «Картина деловой активности» (.pdf).

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0,3–1,0 п.п.

Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития. Это на 0,6 п.п., или в четыре раза, выше предыдущей оценки Росстата — 0,2%.

Росстат пока не публиковал пересмотренные данные о реальных доходах населения. В докладе «Информация о социально-экономическом положении России» за январь—ноябрь 2019 года, размещенном на сайте ведомства 18 декабря, приводится старая оценка (.pdf).

РБК направил запрос в Росстат.

Согласно приведенным в обзоре Минэкономразвития данным:

  • падение реальных доходов населения в первом квартале пересмотрено до 2,2% (предыдущая оценка — падение на 2,5%);
  • во втором квартале 2019 года зафиксирован рост на 0,9%, в то время согласно предыдущей оценке было сокращение реальных доходов на 0,1%;
  • в третьем квартале реальные доходы выросли до 3,3%, согласно прежней оценке Росстата, прирост реальных доходов составлял 3%.

Минэкономразвития уточнило, что несмотря на «существенный» пересмотр внутригодовой динамики реальных доходов населения в 2018 году, годовая оценка показателя осталась неизменной — 0,1%.

Официальный прогноз ведомства по росту реальных располагаемых доходов населения на 2019 год составляет 0,1%.

Росстат обновил методологию расчета денежных доходов и расходов населения в ноябре 2018 года. Она «намного более качественная, и результаты должны быть более глубокие, более обоснованные», заявил руководитель службы Павел Малков. После перехода на новый метод ведомство перестало публиковать ежемесячные сводки о денежных доходах и расходах населения и перешло на поквартальный график публикаций.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Росстат, реальные доходы населения
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