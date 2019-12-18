Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Росстат пересмотрел оценку годовой динамики реальных располагаемых денежных доходов россиян за первые три квартала 2019 года, следует из декабрьского обзора Минэкономразвития «Картина деловой активности» (.pdf).
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0,3–1,0 п.п.
Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития. Это на 0,6 п.п., или в четыре раза, выше предыдущей оценки Росстата — 0,2%.
Росстат пока не публиковал пересмотренные данные о реальных доходах населения. В докладе «Информация о социально-экономическом положении России» за январь—ноябрь 2019 года, размещенном на сайте ведомства 18 декабря, приводится старая оценка (.pdf).
РБК направил запрос в Росстат.