Силуанов и Орешкин поспорили о минусах низкой инфляции

Инфляция ниже таргета, а по итогам года она, по прогнозу Орешкина, будет на уровне 3%, снижает совокупный спрос и тормозит рост экономики. Сейчас при такой инфляции наблюдается рост реальных доходов населения, отметил Силуанов

По итогам 2019 году инфляция в России приблизится к 3% при таргете Центробанка 4%, это снижает совокупный спрос и тормозит развитие экономики. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме ВТБ «Россия зовет!», передал корреспондент РБК.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов согласился, что нужно поднимать инфляцию до целевого показателя, но напомнил, что сейчас растут доходы граждан и предприятий.

Замедлившийся спрос

По словам Орешкина, структурные реформы на стороне предложения не разгонят экономику, если совокупный спрос низкий.