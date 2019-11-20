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Силуанов и Орешкин поспорили о минусах низкой инфляции
Инфляция ниже таргета, а по итогам года она, по прогнозу Орешкина, будет на уровне 3%, снижает совокупный спрос и тормозит рост экономики. Сейчас при такой инфляции наблюдается рост реальных доходов населения, отметил Силуанов

По итогам 2019 году инфляция в России приблизится к 3% при таргете Центробанка 4%, это снижает совокупный спрос и тормозит развитие экономики. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме ВТБ «Россия зовет!», передал корреспондент РБК.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов согласился, что нужно поднимать инфляцию до целевого показателя, но напомнил, что сейчас растут доходы граждан и предприятий.

Замедлившийся спрос

По словам Орешкина, структурные реформы на стороне предложения не разгонят экономику, если совокупный спрос низкий.

«По этому году инфляция составит ближе к 3%. Это гораздо ниже, чем ожидания, которые были у Центрального банка и у нас», — сказал он. Орешкин пояснил, что такой низкий уровень инфляции говорит о том, что в этом году недополучен определенный объем совокупного спроса. «А это значит недополученные доходы населением, недополученная прибыль компаний, недополученные доходы бюджета. По нашим оценкам, нехватка совокупного спроса в этом году больше 1 трлн руб.», — отметил он.

Министр подчеркнул, что стабильная инфляция на уровне таргета наряду со структурными реформами — главные факторы роста российской экономики. «Нужно вместе с ЦБ правительству работать, чтобы совокупный спрос соответствовал инфляции 4%, инфляция была стабильной», — заключил он.

Реальные доходы растут

На самом деле низкая инфляция «дает больше реальных доходов не только населению, но и предприятиям», возразил Силуанов.

Он напомнил, что сейчас фиксируется рост реальных располагаемых доходов населения, «чего не было несколько лет подряд».

По данным Росстата, в третьем квартале 2019 года реальные располагаемые доходы населения резко выросли — сразу на 3% в годовом выражении.

При этом первый вице-премьер согласился, что резкое изменение инфляционных настроений не всегда положительно влияет на экономику. «Но при низкой инфляции ниже инфляционный налог, выше доходы предприятий и населения», — отметил он.

Однако, по мнению Силуанова, такой низкий уровень инфляции все-таки должен быть «в плановом порядке».

«А так, конечно, мы должны выходить на плановые показатели инфляции», — согласился он.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Максим Орешкин, Антон Силуанов, инфляция
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