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Путин заявил о рисках низкой инфляции для развития экономики
Замедление роста цен ниже целевых показателей несет опасность для экономического роста, но правительство и ЦБ держат этот вопрос под контролем. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума ВТБ

«Текущий рост потребительских цен — 3,6%, а в начале будущего года мы вполне можем увидеть 3% и даже, может быть, ниже. Снижение инфляции происходит быстрее, чем мы ожидаем», — заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

В этом есть «определенные риски для оживления экономики, для динамики совокупного спроса», отметил президент.

По словам Путина, власти будут держать этот вопрос на постоянном контроле, находясь в контакте с правительством и Центробанком. В целом ценовая стабилизация — большое достижение для России, результат системной работы правительства и Центрального банка, подчеркнул Путин. И это открывает новые возможности для наращивания экономического роста и его качества, добавил он.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что по итогам 2019 года инфляция (декабрь к декабрю), скорее всего, уйдет «гораздо ниже» официального прогноза в 3,8%. По версии Минэкономразвития, низкая инфляция — отражение слабого потребительского спроса, и риском добавочного давления на цены являются меры ЦБ по охлаждению потребительского кредитования.

Мнения Набиуллиной и Кудрина

В то же время председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила сегодня в Госдуме, что более быстрое снижение инфляции произошло во многом из-за задержки в темпах расходования федерального бюджета. В сентябре–октябре бюджетные расходы ускорились, но до этого исполнение расходов федерального бюджета было самым низким за 11 лет.

В полемике по поводу низкой инфляции поучаствовал и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, Россия должна идти в направлении целевой инфляции, как в развитых странах, — порядка 2%. Сейчас таргет годовой инфляции в России составляет 4%.

«Я думаю, в течение двух-трех лет нужно, чтобы таргет инфляции немного снижали, допустим с 4 до 3,5%. Постепенно нужно это делать», — сказал Кудрин журналистам в кулуарах форума ВТБ.

Споры о низкой инфляции

Ранее в ходе дискуссии на форуме первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов поспорил с Максимом Орешкиным о плюсах и минусах низкой инфляции.

По словам Орешкина, инфляция по итогам года может быть «ближе к 3%», что является отражением слабого спроса. По оценкам Минэкономразвития, объем недополученного совокупного спроса в этом году составляет порядка 1 трлн руб. Чтобы развивать экономику, необходимо привести уровень инфляции к целевому уровню 4%, подчеркнул министр.

Силуанов с ним в целом согласился, но отметил, что при низкой инфляции «ниже инфляционный налог, выше доходы предприятий и населения». Однако, по мнению первого вице-премьера, низкий уровень инфляции все-таки должен быть таргетируемым, а не конъюнктурным.

Автор: Анна Гальчева
Теги: инфляция, Путин, Орешкин, Силуанов, «Россия зовет!»
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