Путин заявил о рисках низкой инфляции для развития экономики

Замедление роста цен ниже целевых показателей несет опасность для экономического роста, но правительство и ЦБ держат этот вопрос под контролем. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума ВТБ

«Текущий рост потребительских цен — 3,6%, а в начале будущего года мы вполне можем увидеть 3% и даже, может быть, ниже. Снижение инфляции происходит быстрее, чем мы ожидаем», — заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

В этом есть «определенные риски для оживления экономики, для динамики совокупного спроса», отметил президент.

По словам Путина, власти будут держать этот вопрос на постоянном контроле, находясь в контакте с правительством и Центробанком. В целом ценовая стабилизация — большое достижение для России, результат системной работы правительства и Центрального банка, подчеркнул Путин. И это открывает новые возможности для наращивания экономического роста и его качества, добавил он.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что по итогам 2019 года инфляция (декабрь к декабрю), скорее всего, уйдет «гораздо ниже» официального прогноза в 3,8%. По версии Минэкономразвития, низкая инфляция — отражение слабого потребительского спроса, и риском добавочного давления на цены являются меры ЦБ по охлаждению потребительского кредитования.