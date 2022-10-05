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Госдолг США достиг рекордных $31 трлн

Государственный долг США вырос до рекордных $31 трлн
Показатель впервые перешагнул эту отметку. Управление по бюджету конгресса предупреждало, что в случае роста долговой нагрузки возможен рост процентных ставок и инфляции

Общий непогашенный государственный долг США по состоянию на 3 октября составил более $31 трлн, следует из данных Минфина.

Это максимальный размер госдолга из указанных ведомством значений, начиная с 1993 года. Тогда он составлял $4,3 трлн, после чего неуклонно повышался. В итоге к началу октября 2022 года он составил $31,12 трлн. Из этой суммы внутриправительственный долг (Intragovernmental Holdings) США составил $6,82 трлн, остальной (публичный) долг (Debt Held by the Public) — $24,29 трлн.

Текущий потолок госдолга, который президент Джо Байден одобрил в конце прошлого года, составляет $31,4 трлн.

Госдолг США впервые превысил $30 трлн
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Глава Минфина США Джанет Йеллен

Предыдущую отметку в $30 трлн госдолг США перешагнул в начале февраля. The New York Times тогда писала, что это произошло на несколько лет раньше, чем прогнозировалось из-за расходов на борьбу с последствиями пандемии COVID-19, в том числе на пособия по безработице и поддержку малого бизнеса.

В мае 2022 году Управление конгресса по бюджету сообщало, что в случае роста долговой нагрузки инвесторы могут потерять уверенность в способности США погасить долг. Это приведет к резкому увеличению процентных ставок и стремительному росту инфляции, утверждало управление.

В июне инфляция в США обновила максимумы за несколько десятилетий, превысив 9%. В июле она замедлилась до 8,5%, а в августе — до 8,3%.

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