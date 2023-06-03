Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 02 июн, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 02 июн, 16:14
СБУ заподозрила бывшего мужа Брежневой в хищении $16,4 млн «Укртатнафты» Общество, 05:02
Пентагон заявил об опасных маневрах авиации КНР в отношении самолетов США Политика, 04:20
Байден заявил о предотвращении «коллапса» из-за закона о госдолге США Политика, 04:08
Глава СНБО назвал «недобитком» депутата Рады за русский язык в эфире Политика, 03:52
Глава Henkel сообщил о праве выкупить российский бизнес в течении 10 лет Бизнес, 03:40
Доцента СПбГУ уволили из университета из-за высказываний о спецоперации Политика, 03:13
Прототип героя фильма «1+1» Филипп Поццо ди Борго умер на 73-м году жизни Общество, 03:03
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Владелец бренда «Love is…» выиграл суд у производителя тульских пряников Общество, 02:35
В Россию из Парагвая экстрадируют разыскиваемого 20 лет участника ОПГ Общество, 02:29
Белый дом призвал Сербию отвести войска от границы с Косово Политика, 02:20
ПСЖ объявил об уходе Серхио Рамоса Спорт, 01:59
«Коммерсантъ» узнал о рекордной взятке московского следователя в $24 млн Общество, 01:40
Киев назвал условие для возобновления работы аммиакопровода из России Политика, 01:16
Правительство Венгрии показало видео с Крымом в составе России Политика, 01:07
Политика ,  
0 

Байден заявил о предотвращении «коллапса» из-за закона о госдолге США

Байден: законопроект о потолке госдолга предотвратил экономический коллапс в США
Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти согласовали повышение лимита госдолга США 29 мая. Его текущий уровень составляет $31,4 трлн. По словам президента, соглашение позволило США избежать «экономического коллапса»
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Yuri Gripas / EPA / ТАСС)

Двухпартийное соглашения по госдолгу позволило Соединенным Штатам избежать «экономический коллапс», заявил врезидент США Джо Байден в 13-минутном обращении к нации.

«Принятие этого бюджетного соглашения имело решающее значение. Ставки не могли быть выше. <...> Никто [из партий] не получил всего, что хотел, но американцы получили то, что им было нужно. Мы предотвратили экономический кризис и экономический коллапс», — заявил президент.

Он отметил, что подпишет законопроект в субботу после того, как палата представителей и сенат США завершат «технические действия, необходимые для отправки закона на стол».

«Раздавались голоса, угрожавшие привести Америку впервые за нашу 247-летнюю историю к дефолту по нашему государственному долгу. <...> Но ничто не было бы более безответственным. Ничто не было бы более катастрофическим», — заключил Байден.

Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами — ими могут выступать как частные лица, например граждане или иностранные инвесторы, так и государства и крупные фонды. Вашингтон берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет. Текущий уровень госдолга в размере $31,4 трлн был превышен в январе.

Министр финансов Джанет Йеллен не раз предупреждала конгресс о возможности дефолта уже в начале июня, если не будут приняты меры. Байден и демократы призывали конгресс повысить потолок без каких-либо условий. Республиканцы, контролирующие палату представителей, отказывались одобрять его увеличение без сокращения бюджетных расходов.

Читайте на РБК Pro
Взрывной рост экономики или безработица: чего действительно ждать от ИИ
10 рекомендаций как работать с персональными данными по новым правилам
Инфобизнес расправил плечи: первый квартал 2023 года принес взрывной рост
Когда пора обратиться к сексологу и чем он поможет

29 мая американский лидер и спикер палаты представителей Кевин Маккарти пришли к компромиссу. Так, помимо приостановления действия лимита соглашение ограничит расходы на 2024 и 2025 годы, вернет неиспользованные средства на борьбу с пандемией коронавируса, ускорит процесс выдачи разрешений на некоторые энергопроекты. В Вашингтоне также заверили, что соглашение по госдолгу не отразится на помощи Украине.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Госдолг США Джо Байден экономический кризис
Материалы по теме
Сенаторы США одобрили законопроект о потолке госдолга
Политика
Палата представителей США одобрила повышение потолка госдолга
Политика
В США достигли соглашения по потолку госдолга
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter