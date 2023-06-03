Байден заявил о предотвращении «коллапса» из-за закона о госдолге США

Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти согласовали повышение лимита госдолга США 29 мая. Его текущий уровень составляет $31,4 трлн. По словам президента, соглашение позволило США избежать «экономического коллапса»

Джо Байден (Фото: Yuri Gripas / EPA / ТАСС)

Двухпартийное соглашения по госдолгу позволило Соединенным Штатам избежать «экономический коллапс», заявил врезидент США Джо Байден в 13-минутном обращении к нации.

«Принятие этого бюджетного соглашения имело решающее значение. Ставки не могли быть выше. <...> Никто [из партий] не получил всего, что хотел, но американцы получили то, что им было нужно. Мы предотвратили экономический кризис и экономический коллапс», — заявил президент.

Он отметил, что подпишет законопроект в субботу после того, как палата представителей и сенат США завершат «технические действия, необходимые для отправки закона на стол».

«Раздавались голоса, угрожавшие привести Америку впервые за нашу 247-летнюю историю к дефолту по нашему государственному долгу. <...> Но ничто не было бы более безответственным. Ничто не было бы более катастрофическим», — заключил Байден.

Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами — ими могут выступать как частные лица, например граждане или иностранные инвесторы, так и государства и крупные фонды. Вашингтон берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет. Текущий уровень госдолга в размере $31,4 трлн был превышен в январе.

Министр финансов Джанет Йеллен не раз предупреждала конгресс о возможности дефолта уже в начале июня, если не будут приняты меры. Байден и демократы призывали конгресс повысить потолок без каких-либо условий. Республиканцы, контролирующие палату представителей, отказывались одобрять его увеличение без сокращения бюджетных расходов.

29 мая американский лидер и спикер палаты представителей Кевин Маккарти пришли к компромиссу. Так, помимо приостановления действия лимита соглашение ограничит расходы на 2024 и 2025 годы, вернет неиспользованные средства на борьбу с пандемией коронавируса, ускорит процесс выдачи разрешений на некоторые энергопроекты. В Вашингтоне также заверили, что соглашение по госдолгу не отразится на помощи Украине.