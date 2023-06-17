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Госдолг США впервые в истории превысил $32 трлн

Госдолг США впервые в истории превысил уровень в $32 трлн
После неоднократных предупреждений Минфина США об угрозе дефолта в начале июня власти решили повысить потолок госдолга. До начала 2025 года его действие приостановлено. До этого он был на уровне $31,4 трлн, его превысили в январе
Фото: Ting Shen / XinHua / Global Look Press
Фото: Ting Shen / XinHua / Global Look Press

Объем государственного долга Соединенных Штатов впервые превысил отметку в $32 трлн, следует из статистических данных американского Минфина.

В таблице учитываются данные, начиная с 1993 года. На данный момент суммарный непогашенный государственный долг страны составляет 32 трлн 39 млрд 244 млн долларов США. За два дня до этого он оценивался в $31,95 трлн.

Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами: ими могут выступать как частные лица, например граждане или иностранные инвесторы, так и государства или крупные фонды. Вашингтон берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет.

В начале этого года госдолг США превысил установленный потолок в $31,4 трлн. После этого американский Минфин не раз предупреждал об угрозе дефолта, если лимит не будет повышен. «Мы все читали сказку о Золушке. Золушка должна покинуть бал ровно в полночь. Мы подошли к этому моменту, поэтому, прежде чем наша карета превратится в тыкву, не могли бы мы, пожалуйста, решить эту проблему?» — призывала глава МВФ Кристалина Георгиева.

Президент Джо Байден и демократы призывали конгресс повысить потолок без каких-либо условий. В то же время республиканцы, контролирующие палату представителей, отказывались одобрять его увеличение без сокращения бюджетных расходов.

29 мая Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти пришли к компромиссу. Так, помимо приостановления действия лимита соглашение ограничит расходы на 2024 и 2025 годы, вернет средства, не использованные на борьбу с пандемией коронавируса, ускорит процесс выдачи разрешений на некоторые энергопроекты. В Белом доме заверяли, что соглашение по госдолгу не отразится на помощи Украине.

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3 июня Байден подписал закон, который предусматривает повышение потолка госдолга с 2 января 2025 года. До этого момент действие лимита приостановлено. Документ также устанавливает новые лимиты дискреционных расходов, отменяет «определенные необязательные балансы» и прекращает приостановку выплат по федеральным студенческим кредитам.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Госдолг США Минфин США
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