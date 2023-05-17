Эрдоган поблагодарил Путина и Зеленского после продления зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за поддержку турецких инициатив по зерновой сделке.

«Я хотел бы выразить признательность президенту России господину Путину за его искреннюю поддержку наших усилий в этом процессе», — написал Эрдоган в Twitter. Он также поблагодарил украинского лидера Владимира Зеленского «за конструктивное сотрудничество».

17 мая Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки на два месяца. Эту информацию подтвердила представитель МИД России Мария Захарова.

Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН в июле 2022 года. После этого ее продлили на 120 дней. В середине марта Россия согласилась в очередной раз продлить ее только на 60 дней: в Москве заявляют, что часть сделки, которая касается снятия ограничений на экспорт российских удобрений, не выполняется.

В начале апреля МИД России выдвинул требования, без выполнения которых продление сделки было бы невозможным. В их числе переподключение Россельхозбанка к банковской системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания и разблокировка зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с транспортировкой продовольствия и удобрений.