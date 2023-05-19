Орешкин спрогнозировал снижение безработицы до новых рекордов

С учетом рекордно низкой безработицы помощник президента предлагает развивать социальные контракты, повышать квалификацию работающих и производительность труда

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Уровень безработицы в России, который сейчас находится на рекордно низком уровне, может стать еще ниже этим летом. Такой прогноз озвучил помощник президента Максим Орешкин на расширенном заседании коллегии Минтруда, передает корреспондент РБК.

Сейчас уровень безработицы составляет 3,5% (последние данные Росстата, за минувший март). Как сообщалось ранее, это рекордно низкий показатель за всю новейшую историю страны. По оценке Минэкономразвития, уровень безработицы с поправкой на сезонность составил 3,4% в феврале и марте.

«Летом мы увидим еще более низкие показатели», — заявил Орешкин.

Уровень занятости (то есть численность занятых в отношении ко всему населению) в первом квартале вырос до 61% по сравнению с 59,5% годом ранее, следует из оценки Минэкономразвития на основе выборочных обследований рабочей силы Росстата.

Орешкин отметил, что во многих отраслях экономики сформировался кадровый голод. Ситуация с безработицей разительно отличается от той, что наблюдалась в 2020–2021 годах, добавил помощник президента. Тогда на фоне пандемии безработица на пике (в августе 2020 года) составляла 6,4%. По итогам 2021-го уровень безработицы составил 5%.

По данным опросов Института экономической политики им. Егора Гайдара, дефицит кадров в промышленности побил рекорд 1996 года: о нехватке рабочих рук заявили 35% опрошенных предприятий. Эксперты объясняли РБК, что проблема России не в количестве трудовых ресурсов в целом, а в нехватке высококвалифицированной рабочей силы.

О том, что низкий уровень безработицы установился в России «достаточно надолго» и этот рекорд может быть обновлен, предупреждал ранее министр экономического развития Максим Решетников. Он также подчеркивал, что проблемы производительности труда и качества подготовки кадров сейчас стали «вопросами выживания».

В прошлом году помимо 2,8 млн безработных (в четвертом квартале) около 4,2 млн россиян в октябре—декабре относились к неполной занятости (работали неполное рабочее время, находились в простое или в отпусках без сохранения зарплаты), следует из данных Росстата. Это на 8% больше, чем в четвертом квартале 2021-го. Основная категория здесь работники, находившиеся в отпусках без сохранения зарплаты по их заявлению, почти 3 млн человек.

Драйверы снижения бедности

По словам Орешкина, низкая безработица в совокупности с ростом заработных плат на фоне низкой инфляции будут главными драйверами снижения бедности в этом и следующем годах. Большую роль, в частности, как ожидается, сыграет дальнейший рост минимального размера оплаты труда (МРОТ).

МРОТ начнут увеличивать опережающими темпами, заявила на коллегии вице-премьер Татьяна Голикова. В этом году он установлен на уровне 16 242 руб.

Орешкин также напомнил о социальном контракте. Этот инструмент, по его мнению, должен работать для активного вовлечения трудовых ресурсов в экономическую деятельность, что особенно важно с учетом низкой безработицы.

Социальный контракт — это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, чей доход ниже регионального прожиточного минимума. Его можно заключить по четырем направлениям: поиск работы, открытие своего дела, развитие личного подсобного хозяйства и помощь в сложной жизненной ситуации. Для получения помощи, в том числе денежных выплат, граждане берут на себя определенные обязательства: пройти переобучение, трудоустроиться, развивать собственное дело. Эксперты Общероссийского народного фронта ранее заявляли, что по итогам использования соцконтракта рост доходов и благосостояния наблюдается в основном у тех, кто заключил его на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности, а у получателей помощи с целью преодоления трудной жизненной ситуации нет положительных результатов.

Орешкин отметил, что не во всех регионах безработица находится на низком уровне и надо работать над вовлечением в трудовую деятельность свободных граждан. Кроме того, он призвал Минтруд «обращать внимание и на новые регионы, потому что рынок труда там сейчас претерпевает ряд очень серьезных изменений». Нужно, чтобы «быстрее формировались устойчивая занятость с высокими доходами», подчеркнул помощник президента.

В истекшем первом квартале самая высокая региональная безработица была зафиксирована в Ингушетии (29%), Дагестане (почти 13%), Северной Осетии (около 12%), Чечне (10,7%), Кабардино-Балкарии (9,6%), Республике Алтай (9,2%).

Кроме того, по словам Орешкина, нужно уделять внимание повышению квалификации уже работающих, росту производительности и возвращению на рынок труда тех, кто вынужден оставить работу для ухода за тяжелобольными или престарелыми близкими.

Неравенство и демографическая политика

Орешкин напомнил, что в прошлом году произошло «знаковое» снижение уровня бедности, до 9,8%. По данным Росстата, в то время за чертой бедности находились 14,3 млн россиян. Это рекордный показатель в истории новой России: за период с 1992 года уровень бедности не опускался ниже 10%.

«Одновременно с этим у нас снижается неравенство. Россия является одной из немногих стран, где на протяжении последних лет устойчивый тренд на снижение неравенства», — сказал Орешкин. При этом он добавил, что уровень неравенства пока все же остается высоким.

В прошлом году удалось сократить дифференциацию населения по уровню доходов до 13,8 раза по сравнению с 15,2 раза в 2021 году, сообщал Росстат. Речь идет о соотношении доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения. Показатель дифференциации 13,8 — самый низкий с 1998 года, следует из данных статслужбы.

По словам помощника президента, в прошлом году удалось сформировать «полноценную систему поддержки семей с детьми» и усилить адресность поддержки.

Говоря о демографии, Орешкин подчеркнул необходимость повысить эффективность работы в этой сфере. «Надо честно признать, что это одна из немногих сфер, над которыми работает ваше министерство и результаты последнего года в которой оказались разочаровывающими, неудовлетворительными», — сказал он. По итогам прошлого года естественная убыль населения в России составила почти 600 тыс. человек, число новорожденных сократилось на 6,6% (до 1,3 млн).