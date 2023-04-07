Решетников предложил привлекать «мамочек» к труду

Глава Минэка Решетников: безработица в России может упасть еще ниже исторического минимума

Министр предупредил о возможности новых рекордов низкой безработицы. Решетников предложил привлекать на рынок труда молодежь и мамочек

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России сложится «сложный, жесткий рынок труда для работодателей» из-за уже достигнутого исторически низкого уровня безработицы, который может продолжить снижение, заявил министр экономического развития Максим Решетников на всероссийском форуме инфраструктуры поддержки «Мой бизнес».

«Вполне возможно, исторические рекорды минимума безработицы еще будут показаны дальше. В любом случае, низкая безработица с нами достаточно надолго.С этой точки зрения малый бизнес столкнется с конкуренцией за кадры с крупным бизнесом», — сказал он.

В качестве ключевой задачи Решетников назвал рост производительности и малого бизнеса, чтобы увеличить объем предоставляемых услуг без увеличения штата. Решетников предложил для этого сокращать издержки, требования, административную отчетность. Он при этом указал, что не стоит «совсем отбрасывать» тематику привлечения в бизнес новых сотрудников.

«Но в условиях, когда есть безработица, рынок труда, ими заниматься сложно. Я имею в виду молодежь, мамочек, людей с ограниченными возможностями. Это становится экономически эффективным. Это не только правильно по гуманитарным соображениям, но в текущей ситуации на рынке труда это экономически эффективно», — сказал министр.