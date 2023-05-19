Власти пообещали опережающие темпы увеличения МРОТ

С 2024 года МРОТ в России планируют увеличить на 18,5% – до более 19 тыс. руб. В прошлому году индексация проводилась дважды и общий рост составил почти 20%, говорил президент Владимир Путин

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Минимальный размер оплаты труда начнут увеличивать опережающими темпами, заявила в ходе заседания коллегии Минтруда вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы приняли такое решение, оно поддержано и президентом, и председателем правительства, решение о том, что во все последующие годы минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами», — отметила она.

МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров социальных пособий. Он не может быть ниже прожиточного минимума (в 2023 году установлен на уровне 14 375 руб.) подлежит ежегодной индексации.

В 2022 году МРОТ был повышен дважды, в общей сложности увеличение составило почти 20%, сообщал президент Владимир Путин. С 1 января 2023 года МРОТ увеличили на 6,3% и он составил 16 242 руб. В 2024 году его проиндексируют на 18,5%, говорил премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что темпы роста будут выше инфляции.

Дополнительное повышение МРОТ с 2024 года, на 10% свыше запланированного, предложил в ходе послания Федеральному собранию в феврале президент Владимир Путин. С учетом этого минимальный размер оплаты труда с 1 января следующего года составит 19 242 руб. Минфин называл повышение МРОТ сигналом для бизнеса, что надо платить «белую» зарплату, повышать ее уровень и отчислять соответствующие налоги.