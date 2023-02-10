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Естественная убыль населения России сократилась до 600 тыс. человек

Росстат: Естественная убыль населения сократилась на 22% и составила 600 тыс. человек
Естественная убыль населения за 2022 год составила 599,6 тыс. человек. Показатель резко снизился по сравнению с антирекордами пандемических 2020 и 2021 годов. Число умерших сократилось на 22%, родившихся — почти на 7%.
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

По итогам 2022 года естественная убыль населения России, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила 599,6 тыс. человек. Это следует из предварительных данных Росстата. Результат оказался на 42,5% ниже убыли по итогам пандемического 2021 года, которая установила абсолютный рекорд за новейшую историю страны и достигла 1,04 млн человек. Он также оказался меньше показателя 2020 года (702 тыс. человек).

Превышение количества умерших над количеством родившихся типично для современной России. Оно фиксировалось ежегодно начиная с 1990-х. Исключением стали только 2013–2015 годы, когда наблюдался символический прирост населения, не превышавший 32 тыс. человек в год (с 2014 года показатели стали учитывать население Крыма и Севастополя).

В 2022 году сокращение числа родившихся ускорилось по сравнению с 2020–2021 годами. По итогам года количество рождений снизилось на 6,9%, до 1,306 млн человек, став минимальным с 2000 года. Росстат, представляя данные, сравнивает их с оперативными данными 2021 года, однако прошлым летом служба традиционно уточнила демографические итоги 2021 года. По сравнению с окончательными данными 2021 года о количестве родившихся (1,398 млн) предварительный показатель за 2022 год снизился на 6,6%.

Упал и коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 тыс. человек) — он составил 9,0, хотя еще год назад был на уровне 9,6. Ранее о том, что коэффициент может снизиться, предупреждали в Минтруде.

Число родившихся в России сокращается с 2015 года, следует из данных Росстата. По итогам 2021 года сокращение составляло 2,7%, а в 2020-м количество новорожденных снизилось на 3%.

Смертность, напротив, продемонстрировала позитивную динамику по итогам 2022 года. Число умерших снизилось на 22%, до 1,906 млн человек. Номинально это рекордное сокращение количества умерших в истории России с 1990-х годов. Однако в данном случае повлияла высокая база 2021 года, который характеризовался «сверхсмертностью» от COVID-19. По сравнению с доковидным 2019 годом смертность 2022 года увеличилась на 6%.

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В 2022 году сократилась и младенческая смертность — на 9,4%, до 5,9 тыс. человек.

Вместе с данными о естественном движении населения Росстат привел статистику браков и разводов. Число заключенных браков в 2022 году выросло на 14%, до 1,05 млн. Количество разводов выросло менее значительно — на 6%, до 683 тыс. Число браков в стране резко выросло осенью 2022 года после объявления частичной мобилизации, в декабре прирост оставался исторически высоким — почти 25% к декабрю предыдущего года.

Снижение смертности в третий год после начала пандемии коронавируса объясняется тем, что и власти, и население научились с ним бороться, говорит профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков. Между тем темпы спада рождаемости, по словам эксперта, вызывают беспокойство. Если частичная мобилизация влияет на количество доступных мужчин, то число женщин, которые могли бы сейчас рожать, сильно сократила демографическая яма 1990-х годов, отмечает Щербаков.

«Рождаемость снизилась больше, чем в прошлом году. Единственный позитивный момент — смертность сокращается быстрее, чем рождаемость. Улучшить ситуацию можно, если с помощью мер поддержки повышать суммарный коэффициент рождаемости, то есть стимулировать уже рожавших женщин рожать еще», — сказал он.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Инна Деготькова Инна Деготькова
Росстат демография смертность рождаемость
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