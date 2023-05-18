Опрос бизнеса показал рекордный с 1996 года уровень кадрового голода

Опрос Института экономической политики им. Гайдара зафиксировал рекордный с 1996 года уровень дефицита работников в российской промышленности. Самая тяжелая ситуация с кадрами — в легкой промышленности, следует из его результатов

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Кадровый голод в российской промышленности побил очередной рекорд: в апреле 35% предприятий, опрошенных Институтом экономической политики им. Егора Гайдара (ИЭП), заявили о недостатке рабочих. Об этом сообщил заведующий лабораторией конъюнктурных опросов института Сергей Цухло на конференции «Статистика, аналитика и прогнозирование в современной экономике: опыт и перспективы развития», организованной Финансовым университетом при правительстве (РБК следил за трансляцией).

ИЭП проводит ежемесячные конъюнктурные опросы руководителей промышленных предприятий с 1992 года по стандартам европейской гармонизированной методики ЕС и ОЭСР, что позволяет сравнивать данные по России с другими странами. Для оценки ситуации с кадрами в анкете используется вопрос, как предприятия оценивают имеющиеся у них производственные мощности в связи с ожидаемыми изменениями спроса. В опросах участвует порядка 1 тыс. предприятий.

Кадровая проблема — один из основных факторов, сдерживающих промышленный рост после начала боевых действий на Украине, наряду с неопределенностью, слабым рублем и ослаблением спроса, сказал Цухло: «Кадры — это проблема всерьез и надолго. <...> Люди — это не тот ресурс, который можно за полгода получить».

Экономист напомнил о нескольких недавних рекордах недостатка кадров, отраженных в опросах ИЭП:

в январе 2022 года на фоне постковидного восстановления экономики о нехватке сотрудников сообщило 26% предприятий;

в октябре 2022 года после объявления частичной мобилизации доля заявивших о кадровом дефиците составила 33%;

в январе 2023 года дефицит немного снизился — до 27%;

в апреле 2023 года на фоне роста выпуска дефицит кадров составил 35%, что является «абсолютным рекордом с 1996 года».

Наиболее остро проблема кадров ощущается в легкой промышленности. По словам Цухло, предприятия «просто кричат» об отсутствии средних специальных учебных заведений, где готовили бы рабочих нужных для них квалификаций. «Рынок после начала санкционной войны фантастически освободился, ушли не только дорогие, но и массовые бренды, которые могла бы заместить продукция российской легкой промышленности, но ее просто некому выпускать», — отметил экономист.

Для обеспечения промышленного блока России кадрами разработана образовательная программа «Профессионалитет» в колледжах, позволяющая стать высококвалифицированным специалистом на ведущем предприятии региона, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга. «Для дальнейшего развития потенциала «Профессионалитета» и обеспечения кадровых потребностей предприятий легкой промышленности <...> Минпромторг России предлагает создание новых образовательных кластеров под реальные потребности региональных промышленных предприятий, в том числе профильных: кожевенный, льняной и камвольный образовательные кластеры», — указали в ведомстве. РБК также направил запрос в Минэкономразвития.

Планы российских предприятий по найму сотрудников с сентября 2022 года находятся «в плюсе» (то есть доля предприятий, заявивших о планах нанимать сотрудников, стала расти). Для сравнения Цухло привел результаты аналогичных опросов из Франции и Германии. По его словам, французская промышленность «никак не отреагировала на санкционные проблемы», тогда как в Германии планы найма в промышленности «находятся на нулевом уровне».

Ранее опрошенные РБК эксперты прогнозировали, что в России усилится дефицит синих воротничков — специалистов рабочих и технических специальностей. В частности, вероятна нехватка станочников широкого профиля, токарей, инженеров. Министр экономического развития Максим Решетников говорил, что проблемы производительности труда и качества подготовки кадров сейчас стали «вопросами выживания».

По данным Росстата, уровень безработицы в марте составил 3,5%. Это минимальный показатель за всю новейшую историю России.

Растущий оптимизм

На основе опросов ИЭП формирует индекс промышленного оптимизма. Он отражает четыре показателя: фактическую динамику спроса, оценку спроса, оценку запасов готовой продукции и планы выпуска.

По словам Цухло, индекс промышленного оптимизма показывает, что российская промышленность, несмотря на начало спецоперации и западные санкции, не показала кризисного спада. «Ничего сравнимого с тем, что промышленные предприятия пережили в 2020, 2008, 1998 и 1994 годах, не произошло», — сказал он.

Эксперт отметил, что в феврале 2023 года оптимизм предприятий вернулся на доковидный уровень и закрепился там, «особых проблем сейчас предприятия не испытывают». Впрочем, эксперты, комментируя февральские данные ИЭП, говорили, что промышленность сейчас близка к стагнации и явных предпосылок для перехода к устойчивому росту выпуска пока не наблюдается.

Опубликованные в начале мая результаты индекса состояния бизнеса и экономики Института экономики роста им. Столыпина также свидетельствуют о том, что бизнес находится в стадии умеренного восстановления. Опрошенные предприниматели пока оценивают ситуацию с осторожностью. Так, 34,6% назвали текущее положение экономики плохим или кризисным при неплохих экономических показателях. Доля тех, кто считает ситуацию в экономике удовлетворительной или стабильной, составила 27,1%, еще 30,3% называют ее неплохой.