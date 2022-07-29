Эксперты выявили неэффективность соцконтракта для части бедных

Соцконтракт не помог большинству граждан преодолеть бедность, следует из мониторинга ОНФ. Положительной динамики почти нет у россиян в сложной жизненной ситуации, а среди получателей пособия на бизнес много тех, кто его не ведет

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Рост доходов и благосостояния по итогам использования инструмента социального контракта наблюдается в основном у граждан, заключивших его на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности, в то время как у получателей помощи с целью преодоления трудной жизненной ситуации положительная динамика отсутствует. К таким выводам пришли специалисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в мониторинге материального благополучия участников этой программы (документ, подписанный замруководителем исполкома ОНФ по экспертно-аналитической работе Арсением Беленьким есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник в ОНФ).

Поручение проанализировать эффективность социального контракта ОНФ дал президент Владимир Путин. «Важно, чтобы социальные контракты давали людям реальный шанс дальнейшего трудоустройства или организации своего бизнеса. Пускай, небольшого, скромного, но своего дела. На это должна быть нацелена работа регионов», — заявил он 18 июля.

В 2021 году было заключено 282 тыс. социальных контрактов, которые охватили 981,2 тыс. граждан, говорится в мониторинге. Средний размер выплаты составил 22,1 тыс. руб. (в два раза больше результата предыдущего года). Наиболее востребованными их направлениями стали:

помощь в поисках работы (на такие контракты пришлось около 40% всех заключенных договоров);

помощь в сложной жизненной ситуации (27%);

поддержка в ведении индивидуальной предпринимательской деятельности (24%);

наименее популярным видом социального контракта стал направленный на помощь в ведении личного подсобного хозяйства (9%).

Что такое социальный контракт Социальный контракт представляет собой соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже регионального прожиточного минимума. По действующим правилам, среднедушевой доход семьи рассчитывается на основе доходов всех ее членов за три последних месяца. Социальный контракт можно заключить по четырем направлениям: поиск работы, открытие своего дела, развитие личного подсобного хозяйства и помощь в сложной жизненной ситуации. В его рамках государство обязуется оказать помощь, в том числе предоставить социальные услуги, осуществить денежные выплаты, приобрести необходимые товары, а получатели помощи берут на себя определенные обязательства — например, пройти переобучение, трудоустроиться, развивать собственное дело. Наибольшую денежную выплату (до 350 тыс. руб.) можно получить на открытие бизнеса, до 200 тыс. руб. государство выделяет на развитие личного подсобного хозяйства, в трудной жизненной ситуации предлагается индивидуальный размер единоразовой или ежемесячной поддержки. С 2023 года планируется перевести социальный контракт на принципы социального казначейства: это освободит граждан от необходимости сбора справок.

Кому соцконтракты помогают выйти из бедности

Социальные контракты охватили 5,5% малоимущих россиян, однако не всем они помогли улучшить финансовое положение, следует из доклада. Только у 22,5% участников программы доход по итогам действия соцконтракта увеличился настолько, что они вышли из-за черты бедности: он превысил величину регионального прожиточного минимума. Еще у 30% заключивших контракт доход хоть и увеличился, но в пределах прожиточного минимума. И, наконец, у 47,5% малоимущих доходы по окончании соцконтракта не изменились. Таким образом, почти 80% участников не сумели преодолеть порог бедности.

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Эксперты пришли к выводу, что эффективность предпринимательских социальных контрактов оказалась выше, чем других видов. В пяти регионах — лидерах по числу контрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности прослеживается зависимость: чем больше контрактов, тем меньше доля людей с доходами ниже прожиточного минимума, говорится в докладе. Кроме того, именно у таких граждан наблюдается активный рост благосостояния: у 66,4% из них доходы увеличились, в том числе у 45,6% превысили прожиточный минимум.

«В то же время в части контрактов, направленных на преодоление сложной жизненной ситуации, положительная динамика практически отсутствует, так как после исполнения подобного контракта гражданин остается с тем же уровнем дохода, продолжая находиться в тяжелой жизненной ситуации», — говорится в мониторинге.

В Минтруде подтвердили РБК, что не изменились доходы в основном у тех граждан, которые воспользовались социальным контрактом как разовой помощью в трудной жизненной ситуации. «Это направление очень важно, поскольку оно позволяет семье получить дополнительную помощь, не прибегая к заемным средствам. Оно не предусматривает долгосрочного увеличения доходов семьи, а нацелено именно на временную поддержку», — констатировали в министерстве.

Там также согласились, что наиболее результативны с точки зрения повышения доходов такие направления, как развитие своего дела, личного подсобного хозяйства и поиск работы. При этом необходимо учитывать, что старт своего дела не может в 100% случаев в первый год работы обеспечивать рост доходов из-за предпринимательских рисков. Но в формальной оценке эффективности учитывается совокупный доход семьи до заключения социального контракта и в течение только трех месяцев после его завершения.

Есть ли примеры мошенничества

Эксперты ОНФ провели выборочный мониторинг применения механизма социального контракта в отдельно взятом регионе — Калужской области. Он показал, что программа помогла многим самозанятым и ИП сохранить бизнес в кризисной ситуации, говорится в документе. В частности, приводится пример самозанятого, чей доход до заключения контракта составлял 12 тыс. руб. в месяц, однако после закупки необходимого оборудования на выделенные средства вырос в два раза.

Однако был отмечен и ряд нарушений. Например, в категории тяжелой жизненной ситуации часто выявлялись граждане, получающие нелегальный доход. Также наблюдаются случаи, когда россияне оформляют социальный контракт на бизнес-цели, а не на преодоление тяжелой жизненной ситуации, из-за разницы в объеме предоставляемых средств, но фактически не ведут предпринимательскую деятельность. Это обстоятельство усугубляется отсутствием контроля за ходом исполнения социального контракта со стороны уполномоченных работников, отмечают в ОНФ.

«Как следствие, гражданин может заключить социальный контракт по направлению индивидуальной предпринимательской деятельности, приобрести необходимое оборудование, но соответствующую деятельность при этом не вести. Однако имеет место формальная отчетность, в рамках которой указываются либо минимальные, либо нулевые доходы», — говорится в мониторинге.

Эксперты ОНФ приводят пример многодетной матери из Калужской области, которая планировала заключить контракт для преодоления сложной жизненной ситуации, но в социальной службе ее «уговорили» открыть собственное швейное дело. Она приобрела оборудование на выделенные деньги, но из-за отсутствия времени для ведения бизнеса (требуется постоянный уход за малолетними детьми), шьет в основном для нужд семьи. В связи с этим расходы семьи уменьшились, но предпринимательская деятельность не осуществляется и доходы от продаж она не получает.

Впрочем, в ОНФ отмечают, что сами граждане в большинстве случаев позитивно оценивают меры поддержки.

Каковы перспективы снижения уровня бедности

Социальный контракт был придуман в европейских странах не как элемент борьбы с бедностью, а как инструмент стимулирования вывода многодетных родителей на рынок труда, потому что многие из них не работали и жили за счет пособий, отметил профессор Финансового университета Александр Сафонов. Такой родитель (как правило, низкоквалифицированный) на рынке труда мог получить меньше, чем от государства, и социальный контракт должен был эту разницу компенсировать на период переобучения и адаптации.

Решить проблему бедности в России социальный контракт вряд ли сможет, так как в значительной степени ее уровень зависит от уровня зарплат, полагает Сафонов. В депрессивных регионах, где социальный контракт находит наиболее широкое применение, большинство рабочих мест предлагают низкую зарплату, и даже меры господдержки не смогут обеспечить необходимую мобильность. Говоря о помощи в открытии своего дела, эксперт напомнил об аналогичной программе, которую реализовывал фонд содействия занятости населения во время кризиса 2008 года. Лишь около 4% созданных таким образом бизнесов смогли преодолеть цикл первого года, констатировал он.

Социальный контракт спроектирован таким образом, чтобы дать возможность малообеспеченным семьям, которые хотели бы начать свое дело, сделать первые шаги в этом направлении, парировали в Минтруде. При этом он позволяет минимизировать или не привлекать вовсе заемные средства, шаг за шагом повышая эффективность бизнеса.

С учетом того, что преодолеть бедность смогла только пятая часть участников социального контракта, можно говорить о том, что пока результативность программы не очень высокая, отметил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейный ценностей Сергей Рыбальченко. По его мнению, эта проблема обусловлена самой архитектурой инструмента. «Социальный контракт предполагает индивидуальный подход и точечную работу, и это объясняет его не столь высокую эффективность. Массовость не может быть избирательной», — считает он.

По мнению Рыбальченко, при запуске социального контракта была сделана методологическая ошибка. В международной практике существует два типа контракта — инструмент, который помогает семье преодолеть бедность вследствие трудной ситуации, и инструмент, ориентированный на занятое население, которое способно преодолеть проблемы с помощью экономической активности. В России акцент делается на втором типе. В дальнейшем социальный контракт целесообразно распространить на семьи беременных женщин и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, так как их экономическая активность может быть отложенной во времени, но имеет большое значение для благополучия ребенка и формирования новой стратегии самообеспечения, сказал Рыбальченко.

Выход из бедности для 22,5% семей — это хороший результат, особенно с учетом того, что в 2021 году инструмент впервые применялся сразу во всех субъектах России, возразила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Для оценки этого параметра нужно брать в расчет глубину бедности на старте проекта (чем больше дефицит денежных доходов семьи, тем сложнее его преодолеть) и количество человек, которые находятся на обеспечении у гражданина, заключившего социальный контракт (побороть бедность за счет заработка одного человека в семье из 7–8 людей существенно сложнее, чем в семье, где, например, двое детей и двое работающих взрослых).

Она отметила что социальный контракт — единственный вид социальной помощи, который позволяет семье выйти на самообеспечение. «Знаю лично и тех, кто открыл пекарни, продолжив семейные династии, а также тех кто переобучился и открыл свои творческие школы», — резюмировала Святенко.