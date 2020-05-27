Решетников раскрыл масштаб спада экономической активности в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 71,06 (-0,08) Quote, 14:59
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 77,91 (+0,12) Quote, 14:59
Жена Погребняка сообщила о состоянии больной COVID-19 семьи футболиста Спорт, 16:37 Собянин заявил о готовности Москвы к репетициям парада Победы Общество, 16:37 Как искусственный интеллект повысил оборот магазинов на 50% РБК и Сколково, 16:22 В «Уфе» заявили о переговорах с австрийскими и арабскими инвесторами Спорт, 16:19 В Москве вопреки запрету РПЦ для прихожан открыли Покровский монастырь Общество, 16:17 ЛУКОЙЛ прокоментировал иск ФАС против сделки на $1,45 млрд Бизнес, 16:16 Собянин заявил о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID на 40% Общество, 16:13 Маркетинговая боль: как выживают частные клиники на карантине Pro, 16:08 Путин попросил Собянина отправить медиков и лекарства в регионы Политика, 16:07 Анатолий Чубайс — о климатической политике России Зеленая экономика, 16:00  Путин обсудил с Собяниным ситуацию с коронавирусом. Полное видео Общество, 15:58 Собянин предложил смягчить режим самоизоляции в Москве Политика, 15:55 Собянин предложил разрешить непродовольственную торговлю в Москве 1 июня Общество, 15:53 Станет ли IT серебрянной пулей для локдауна. Закрытая дискусия РБК и Яндекс.Облако, 15:50
Пандемия коронавируса ,  
0 

Решетников раскрыл масштаб спада экономической активности в России

Экономика постепенно оживает на фоне частичного снятия карантинных ограничений, сообщил глава Минэкономразвития. Темпы сокращения экономической активности замедлились до 21% в мае после спада на 33% в апреле
Фото: Виталий Невар / Reuters
Фото: Виталий Невар / Reuters

Минэкономразвития фиксирует постепенное оживление российской экономики после объявленного нерабочим из-за распространения коронавируса периода. Индикатор экономической активности, который ведомство составляет ежедневно с начала апреля, составил 79% от докризисного уровня, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме.

«Мы видим, что с 12 мая, когда регионы перешли к постепенному снятию ограничений, стали появляться признаки оживления. На сегодняшний момент мы достигли уровня 79% экономической активности от докризисного», — отметил Решетников.

Таким образом спад экономической активности сейчас составляет 21%.

По состоянию на 29 апреля индекс сокращения экономической активности был равен 33% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и карантинных ограничений.

Индикатор экономической активности строится на анализе первичной информации о ситуации в потребительском секторе с использованием онлайн-данных контрольно-кассовой техники, о перевозках грузов, потреблении электрической энергии, экспорте и импорте.

Президент Владимир Путин для предотвращения распространения коронавирусной инфекции объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Позже период нерабочих дней дважды продлевался и завершился только 11 мая. Теперь ответственность за решения об открытии производств, учреждений и сферы услуг лежит на главах регионов, которые должны ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию. Например, в Москве с 12 мая, а в Подмосковье с 18 мая начали работать промышленные предприятия и стройки.

Значительный объем экономики все еще находится в заморозке, констатировал Решетников. В частности, это непродовольственная розница, общепит и туризм. «При этом эпидемиологическая ситуация постепенно улучшается. Это значит, что уже сейчас есть возможность поэтапно снимать ранее принятые ограничения, и регионы этими возможностями пользуются», — подчеркнул министр.

Миллиарды на вирус: как бизнесмены помогают бороться с пандемией
Фотогалерея 

О постепенном росте экономической активности свидетельствует и другой индекс Минэкономразвития — индекс закрытия экономики, который рассчитывается с начала апреля. На пике он достигал 28%, то есть такая доля рабочих мест в стране подверглась ограничениям, сообщил Решетников. По состоянию на 25 мая индекс составил 19%, по словам министра, он продолжает активно снижаться.

Согласно опросу малого и среднего бизнеса, проведенному аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова 19 мая, 32% опрошенных частично возобновили свою деятельности, но 35,7% предприятий сообщили, что работа их компании по-прежнему остановлена. Свыше половины малых и средних компаний (53%) охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис».

Прогноз роста ВВП может быть скорректирован

На прошлой неделе Минэкономразвития представило основные параметры обновленного макроэкономического прогноза. По итогам 2020 года ведомство ожидает падения ВВП на 5%, а в 2021 году, согласно прогнозу, рост составит 2,8%.

Макропрогноз, впрочем, был составлен без учета мероприятий, предусмотренных общенациональным планом восстановления экономики, который 25 мая был внесен на рассмотрение правительства.

«В 2021 году мы ожидаем восстановление экономики на 2,8%, но этот прогноз мы сейчас корректируем с учетом мероприятий общенационального плана восстановления экономики, подготовка которого сейчас завершается на площадке правительства», — заявил Решетников.

Он отметил также, что влияние эффекта ослабления валютного курса в марте—апреле этого года и его перенос на потребительские цены практически исчерпано. «Инфляция остается на низких уровнях. Поэтому мы исходим из того, что эту планку, целевой индикатор в 4%, мы не перешагнем», — добавил министр.

Центробанк допускает снижение инфляции ниже 4% в течение года и пока привержен своему прогнозу, который предполагает рост годовой инфляции на уровне 3,8–4,8%. Пик инфляции будет где-то летом, предупредила 22 мая председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Минэкономразвития, экономическая активность
Материалы по теме
Минэкономразвития назвало сроки возврата экономики на докризисный уровень
Экономика
Экономическая активность в России из-за борьбы с COVID снизилась на треть
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter