Решетников раскрыл масштаб спада экономической активности в России
Минэкономразвития фиксирует постепенное оживление российской экономики после объявленного нерабочим из-за распространения коронавируса периода. Индикатор экономической активности, который ведомство составляет ежедневно с начала апреля, составил 79% от докризисного уровня, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме.
«Мы видим, что с 12 мая, когда регионы перешли к постепенному снятию ограничений, стали появляться признаки оживления. На сегодняшний момент мы достигли уровня 79% экономической активности от докризисного», — отметил Решетников.
Таким образом спад экономической активности сейчас составляет 21%.
По состоянию на 29 апреля индекс сокращения экономической активности был равен 33% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и карантинных ограничений.
Индикатор экономической активности строится на анализе первичной информации о ситуации в потребительском секторе с использованием онлайн-данных контрольно-кассовой техники, о перевозках грузов, потреблении электрической энергии, экспорте и импорте.
Президент Владимир Путин для предотвращения распространения коронавирусной инфекции объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Позже период нерабочих дней дважды продлевался и завершился только 11 мая. Теперь ответственность за решения об открытии производств, учреждений и сферы услуг лежит на главах регионов, которые должны ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию. Например, в Москве с 12 мая, а в Подмосковье с 18 мая начали работать промышленные предприятия и стройки.