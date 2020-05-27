Решетников раскрыл масштаб спада экономической активности в России

Экономика постепенно оживает на фоне частичного снятия карантинных ограничений, сообщил глава Минэкономразвития. Темпы сокращения экономической активности замедлились до 21% в мае после спада на 33% в апреле

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Минэкономразвития фиксирует постепенное оживление российской экономики после объявленного нерабочим из-за распространения коронавируса периода. Индикатор экономической активности, который ведомство составляет ежедневно с начала апреля, составил 79% от докризисного уровня, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме.

«Мы видим, что с 12 мая, когда регионы перешли к постепенному снятию ограничений, стали появляться признаки оживления. На сегодняшний момент мы достигли уровня 79% экономической активности от докризисного», — отметил Решетников.

Таким образом спад экономической активности сейчас составляет 21%.

По состоянию на 29 апреля индекс сокращения экономической активности был равен 33% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и карантинных ограничений.