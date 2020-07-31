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Антикризисные меры ,  
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Коронавирус отбросил экономику Европы на 10–20 лет назад

ВВП Евросоюза во втором квартале 2020 года показал рекордное падение — 14,4% в годовом выражении. Размер немецкой экономики вернулся на уровень 2011 года, испанской — 2002-го, а экономика Италии отброшена в начало 1990-х
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

ВВП Евросоюза (28 стран) во втором квартале 2020 года упал на 11,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 14,4% относительно того же квартала прошлого года. Об этом сообщило европейское статистическое агентство Eurostat (.pdf). Это первая предварительная оценка.

В зоне обращения евро (19 стран) ВВП упал на 12,1% к предыдущему кварталу и на 15% в годовом выражении. Это крупнейшие падения ВВП Евросоюза и еврозоны с 1995 года, когда Eurostat начал публиковать эти статистические серии.

Экономика еврозоны находится в рецессии с конца 2019 года. В четвертом квартале этого года ВВП еврозоны показал нулевой рост, а в первом квартале 2020 года сократился на 3,6%.

Европейская экономика из-за пандемии коронавируса понесла даже большие потери, чем американская. ВВП США во втором квартале упал на 9,5% к предыдущему кварталу, сообщил вчера Минторг США.

В первом квартале года объем ВВП еврозоны составил более €2,9 трлн, Евросоюза — €3,4 трлн.

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Заседание Евросовета

Экономика Европы откатилась на 10–20 лет

Согласно июльскому прогнозу Еврокомиссии, за весь 2020 год ВВП Евросоюза снизится на 8,3%. Прогноз исходит из предпосылок, что карантинные ограничения будут постепенно сняты, а второй волны пандемии не случится.

  • Крупнейшая экономика еврозоны, немецкая (29% ВВП валютного блока), сократилась во втором квартале на 10,1% относительно предыдущего. Пандемия стерла весь экономический рост за предшествующие девять лет: объем ВВП Германии опустился до уровня 2011 года.
  • ВВП Франции снизился на 13,8% по сравнению с первым кварталом (на 19% год к году). Это рекордный квартальный спад ВВП со Второй мировой войны.
  • Больше всего пострадал ВВП Испании (-18,5% к предыдущему кварталу). Испанская экономика откатилась на уровень 2002 года.
  • Экономика Италии сократилась на 12,4% относительно предыдущего квартала (17,3% в годовом выражении). Для Италии это уже четвертая рецессия за последнее десятилетие. По данным Financial Times, последний раз на таком уровне ВВП страны находился в начале 1990-х годов.

В этом месяце европейские лидеры договорились создать фонд размером €750 млрд, из которого будут распределяться средства на восстановление наиболее пострадавших экономик, а Европейский центральный банк увеличил свою программу вливания новой ликвидности до €1,35 трлн.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: еврозона, Евросоюз, пандемия, кризис
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