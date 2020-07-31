Коронавирус отбросил экономику Европы на 10–20 лет назад
ВВП Евросоюза (28 стран) во втором квартале 2020 года упал на 11,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 14,4% относительно того же квартала прошлого года. Об этом сообщило европейское статистическое агентство Eurostat (.pdf). Это первая предварительная оценка.
В зоне обращения евро (19 стран) ВВП упал на 12,1% к предыдущему кварталу и на 15% в годовом выражении. Это крупнейшие падения ВВП Евросоюза и еврозоны с 1995 года, когда Eurostat начал публиковать эти статистические серии.
Экономика еврозоны находится в рецессии с конца 2019 года. В четвертом квартале этого года ВВП еврозоны показал нулевой рост, а в первом квартале 2020 года сократился на 3,6%.
Европейская экономика из-за пандемии коронавируса понесла даже большие потери, чем американская. ВВП США во втором квартале упал на 9,5% к предыдущему кварталу, сообщил вчера Минторг США.
В первом квартале года объем ВВП еврозоны составил более €2,9 трлн, Евросоюза — €3,4 трлн.