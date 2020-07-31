Коронавирус отбросил экономику Европы на 10–20 лет назад

ВВП Евросоюза во втором квартале 2020 года показал рекордное падение — 14,4% в годовом выражении. Размер немецкой экономики вернулся на уровень 2011 года, испанской — 2002-го, а экономика Италии отброшена в начало 1990-х

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ВВП Евросоюза (28 стран) во втором квартале 2020 года упал на 11,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 14,4% относительно того же квартала прошлого года. Об этом сообщило европейское статистическое агентство Eurostat (.pdf). Это первая предварительная оценка.

В зоне обращения евро (19 стран) ВВП упал на 12,1% к предыдущему кварталу и на 15% в годовом выражении. Это крупнейшие падения ВВП Евросоюза и еврозоны с 1995 года, когда Eurostat начал публиковать эти статистические серии.

Экономика еврозоны находится в рецессии с конца 2019 года. В четвертом квартале этого года ВВП еврозоны показал нулевой рост, а в первом квартале 2020 года сократился на 3,6%.

Европейская экономика из-за пандемии коронавируса понесла даже большие потери, чем американская. ВВП США во втором квартале упал на 9,5% к предыдущему кварталу, сообщил вчера Минторг США.

В первом квартале года объем ВВП еврозоны составил более €2,9 трлн, Евросоюза — €3,4 трлн.