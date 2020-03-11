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Экономика ,  
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АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса

Индекс финансового стресса превысил отметку в 2,5 пункта, которая является границей перехода финансовой системы в состояние кризиса. Причинами называют распространение коронавируса и падение нефтяных цен

Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта. Об этом говорится на сайте агентства

Индекс оценивает близость финансовой системы страны к состоянию кризиса, уровень 2,5 пункта — граница перехода системы в это состояние. В комментарии АКРА отмечается, что на мировую экономику оказывают влияние коронавирус и прекращение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

«Давление на сырьевые цены оказывает и новость о прекращении действия сделки ОПЕК+», — говорится в сообщении. Из-за падения нефтяных цен рубль серьезно ослаб, а котировки на российском фондовом рынке снизились, добавляет АКРА.

В ответ на эти изменения индекс финансового стресса вырос на 2 пункта относительно 6 марта, когда стало известно о развале сделки ОПЕК+.

В агентстве отмечают, что рост индекса выше 2,5 пунктов не обязательно означает переход системы в состояние кризиса, но является индикатором повышенной вероятности реализации такого сценария.

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В качестве примера в сообщении приводится ситуация в начале 2016 года, когда индекс превышал отметку в 2,5 пункта. в течение непродолжительного периода времени, «но финансового кризиса за этим не последовало».

О том, что участники сделки ОПЕК+, которая ограничивает добычу нефти, не договорились о ее продлении, стало известно 6 марта. Из-за распространения коронавируса спрос на нефть уменьшился и страны обсуждали возможность сокращения добычи на дополнительные 1,5 млн барр./сутки. Россия выступила против такой меры. Соглашение перестанет действовать 1 апреля. По словам министра энергетики России Александра Новака, наращивание добычи теперь зависит от планов компаний.

На фоне этих новостей 9 марта цены на нефть рухнули, стоимость нефти марки Brent опускалась до $31,02 за баррель. Это стало сильнейшим падением нефтяных цен внутри одного дня с 1991 года.

Падение привело к резкому росту курсов доллара и евро — курс доллара превышал в моменте 75 руб., евро стоил около 85 руб. Вслед за этим также упала стоимость российских ценных бумаг на фондовых рынках.

По словам президента России Владимира Путина, нестабильность мировой экономики и распространение коронавируса создают дополнительные риски и вызовы для России. Вместе с этим глава государства выразил уверенность в том, что страна «достойно» пройдет этот период. «Коронавирус к нам прилетел, цены на нефть прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты, и биржи. Мы этот период пройдем <...>. И экономика будет укрепляться», — сказал Путин.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, цены на нефть, финансовый кризис
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