АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса

Индекс финансового стресса превысил отметку в 2,5 пункта, которая является границей перехода финансовой системы в состояние кризиса. Причинами называют распространение коронавируса и падение нефтяных цен

Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта. Об этом говорится на сайте агентства

Индекс оценивает близость финансовой системы страны к состоянию кризиса, уровень 2,5 пункта — граница перехода системы в это состояние. В комментарии АКРА отмечается, что на мировую экономику оказывают влияние коронавирус и прекращение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

«Давление на сырьевые цены оказывает и новость о прекращении действия сделки ОПЕК+», — говорится в сообщении. Из-за падения нефтяных цен рубль серьезно ослаб, а котировки на российском фондовом рынке снизились, добавляет АКРА.

В ответ на эти изменения индекс финансового стресса вырос на 2 пункта относительно 6 марта, когда стало известно о развале сделки ОПЕК+.

В агентстве отмечают, что рост индекса выше 2,5 пунктов не обязательно означает переход системы в состояние кризиса, но является индикатором повышенной вероятности реализации такого сценария.