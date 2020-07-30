Экономика США во втором квартале рухнула на рекордную величину

Бюро экономического анализа США отчиталось о рекордном падении американской экономики во втором квартале — почти на 33% в пересчете на годовые темпы. Спад перечеркнул весь экономический рост с 2015 года

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Реальный ВВП США упал на 32,9% во втором квартале 2020 года относительно предыдущего квартала в пересчете на годовые темпы (annualized), объявило Бюро экономического анализа при Минторге США. Американские статистические службы публикуют квартальную динамику ВВП, экстраполируя ее на весь год. С точки зрения более привычной методики ВВП США во втором квартале упал ориентировочно на 9,5%.

Это рекордное падение американского ВВП за квартал с 1947 года, когда правительство США начало собирать такую статистику.

Аналитики, опрошенные Reuters, Bloomberg и другими агентствами перед публикацией данных, прогнозировали снижение ВВП на 34–35% в пересчете на годовую динамику.

Предыдущий антирекорд датируется первым кварталом 1958 года, когда экономика сократилась на 10% в пересчете на годовые темпы, то есть нынешний показатель превысил его более чем втрое.