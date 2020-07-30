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Экономика США во втором квартале рухнула на рекордную величину

Бюро экономического анализа США отчиталось о рекордном падении американской экономики во втором квартале — почти на 33% в пересчете на годовые темпы. Спад перечеркнул весь экономический рост с 2015 года
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Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Реальный ВВП США упал на 32,9% во втором квартале 2020 года относительно предыдущего квартала в пересчете на годовые темпы (annualized), объявило Бюро экономического анализа при Минторге США. Американские статистические службы публикуют квартальную динамику ВВП, экстраполируя ее на весь год. С точки зрения более привычной методики ВВП США во втором квартале упал ориентировочно на 9,5%.

Это рекордное падение американского ВВП за квартал с 1947 года, когда правительство США начало собирать такую статистику.

Аналитики, опрошенные Reuters, Bloomberg и другими агентствами перед публикацией данных, прогнозировали снижение ВВП на 34–35% в пересчете на годовую динамику.

Предыдущий антирекорд датируется первым кварталом 1958 года, когда экономика сократилась на 10% в пересчете на годовые темпы, то есть нынешний показатель превысил его более чем втрое.

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Такое мощное падение (в денежном выражении на $2,15 трлн по сравнению с уровнем первого квартала) во многом результат сознательного решения властей США приостановить часть экономики на фоне пандемии. Режим самоизоляции был введен в стране в марте—апреле, но стал частично отменяться в зависимости от штата в мае и июне. Поэтому экономисты ожидают положительного отскока ВВП в третьем квартале на 4,1–4,3% к уровню второго квартала (17–18% в пересчете на год).

Историческое падение также означает, что американская экономика находилась в рецессии в первом полугодии (в первом квартале ВВП снизился на 5% в пересчете на год).

Спад в первом полугодии перечеркнул весь экономический рост США с 2015 года. Иными словами, ВВП откатился на уровень более чем пятилетней давности.

Рухнули все основные компоненты ВВП, кроме расходов федерального правительства США. Они выросли на 17,4% в пересчете на годовой темп. Конгресс США принял пакет стимулирующих мер на $2 трлн и в настоящее время обсуждает второй пакет на сумму от $1 трлн. Потребительские расходы американцев во втором квартале 2020 года снизились на 34,6% в пересчете на годовые темпы.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Иван Ткачёв
Теги: экономика США, ВВП, рецессия, пандемия
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