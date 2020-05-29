Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%

По оценкам ведомства, в первом квартале ВВП вырос на 1,6% в годовом выражении, однако в апреле из-за введения ограничений на фоне борьбы с коронавирусом упал на 12%. Снижение ВВП за четыре месяца оценивается МЭР на уровне 1,9%

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении. Об этом говорится в докладе «Картина деловой активности за апрель 2020 года», который подготовило Министерство экономического развития (МЭР).

По оценке ведомства, в марте ВВП вырос на 0,8% год к году, в первом квартале увеличился на 1,6% год к году, а в апреле снизился на 12% в годовом выражении.

Снижению ВВП в апреле, как отметили в МЭР, поспособствовало введение с 30 марта режима режима нерабочих дней на всей территории страны в рамках борьбы с коронавирусом, а также сохранение негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в государствах, которые являются торговыми партнерами России. «Снижение ВВП за четыре месяца оценивается на уровне 1,9% год к году», — говорится в докладе.

По подсчетам Минэкономразвития, наибольший спад в апреле наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос. В частности, объем платных услуг, предоставленных населению, сократился в апреле на 37,9% (год к году), что связано с ограничениями деятельности в сфере досуга, культуры и спорта, а также бытовых услуг.