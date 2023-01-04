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Погода в Европе в новогоднюю ночь побила температурные рекорды

Bloomberg: в Европе выявили рекордно теплую погоду в новогоднюю ночь 1 января
В странах Европы фиксируют рекордно теплую погоду для начала января — до 19 градусов тепла. Так, ночь с 31 декабря стала самой теплой для Праги за всю столетнюю историю наблюдений. Это позволило сильно сократить использование газа
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Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Первого января в Германии температура воздуха достигла 16 градусов тепла, это рекордный показатель для января, а в Польше, Швейцарии и на юге и востоке Франции выявили 19 градусов тепла, сообщила в Twitter немецкая метеослужба Deutscher Wetterdienst.

Прежний рекорд для Варшавы был на пять градусов ниже, отметили синоптики.

Теплая погода в ночь на 1 января была и в Чехии. Метеослужба республики Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) указал, что в ночное время воздух прогрелся до рекордных показателей за всю историю наблюдений с 1925 года, выше всего шкала термометра поднималась в Праге и Среднечешском крае — до 17,6 градусов тепла.

Bloomberg отмечает, что теплая погода позволила снизить потребление природного газа в Европе и цены на него, а в большинстве регионов не ожидается похолодания, что снижает опасность отключений электроэнергии и регулирований из-за снижения поставок топлива из России. Кроме того, в нескольких регионах Европы усилилась скорость ветра. Расчеты Bloomberg показывают, что благодаря этому в среду, 4 января, Германия получит почти рекордный объем электроэнергии от ветроэнергетики.

Как пишет Bloomberg, для большей части Европы и США температура воздуха в ближайшие недели превысит норму в течение следующих нескольких недель. Умеренная погода установилась до середины января и на большей части территории крупнейшего покупателя газа — в Китае.

Европейские хранилища газа сейчас заполнены на 84%, что намного превышает пятилетнюю норму для этого сезона в 70%, отмечает агентство со ссылкой на Ассоциацию операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE)

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Европа Германия Чехия Польша теплая погода
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