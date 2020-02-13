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Экономика ,  
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Минфин допустил выкуп всего пакета Сбербанка уже в 2020 году

Минфин заинтересован в том, чтобы закрыть сделку по покупке Сбербанка в кратчайшие сроки, заявил министр финансов Антон Силуанов. В 2020 году Минфин может купить около четверти всех акций банка за 1,2 трлн руб.
Президент Сбербанка России Герман Греф и Антон Силуанов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Минфин выкупит контрольный пакет акций Сбербанка (52,3% голосующих акций) у Центробанка уже в 2020 году или в следующем, рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК. «Цифра примерно около 1,2 трлн руб. будет направлена как первая часть покупки пакета, который стоит более 2,45 трлн руб.», — сказал министр.

Пакет акций на сумму 1,2 трлн руб. Минфин планирует приобрести, как только Госдума примет соответствующий закон — ориентировочно весной. «Первую половину стоимости этого пакета мы готовы оплатить сразу, как только будет принят соответствующий законодательный акт», — указал Силуанов.

Таким образом, по итогам первого транша в 2020 году Минфин выкупит около четверти акционерного капитала Сбербанка.

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Силуанов заявил, что оставшиеся акции Минфин, возможно, приобретет уже в 2020 году, если нефть будет стоить выше $52 за баррель. «Если цена на нефть будет выше $52 за баррель, то мы в этом году сможем накопить необходимую часть для покупки всего пакета Сбербанка», — сообщил министр. Минфин заинтересован закрыть сделку в максимально короткие сроки, подчеркнул он. Ранее в Банке России заявляли, что собственность на акции Сбербанка будет переходить по мере их оплаты, а не сразу.

В 2020 году, как только Минфин формально переведет в ФНБ валюту, закупленную в 2019 году по бюджетному правилу ($45 млрд), его ликвидная часть достигнет примерно $143 млрд. По среднегодовому курсу доллара, прогнозируемому Минэкономразвития, это порядка 9,1 трлн руб., а превышение над 7% ВВП, которое можно инвестировать в активы, составит порядка 1,2 трлн руб.

Из слов Силуанова следует, что валюта, которую Минфин продолжает закупать по бюджетному правилу в 2020 году, тоже может быть засчитана как часть ФНБ уже в этом году. Ранее Минфин планировал за 2020 год купить валюты в эквиваленте 2,3 трлн руб. из расчета, что средняя цена барреля нефти составит $57 (соответственно, ФНБ пополняется за счет разницы между $57 и базовой ценой нефти $42,4 в 2020 году).

Силуанов повторил, что покупка Сбербанка не отменяет плана инвестировать 300 млрд руб. из ФНБ на другие проекты в 2020 году. «У нас логика следующая: мы должны иметь возможность направлять средства ФНБ на новые инвестиционные проекты и договаривались о том, что такой объем инвестиций будет в пределах 300 млрд руб. в год. От этого решения мы не отказываемся», — заявил министр.

«Если цена на нефть будет выше $52 за баррель, то мы в этом году сможем накопить необходимую часть для покупки всего пакета Сбербанка. Если она (цена) пойдет ниже, то нам придется делать это постепенно, постепенно приобретая акции у ЦБ. У нас есть договоренность, что мы не будем покупать в рассрочку, то есть нам ЦБ не будет передавать акции в рассрочку платежа, то есть по пути дела кредитования правительства (не будет)», — отметил он.

Автор: Юлия Старостина
При участии: Иван Ткачёв
Теги: Антон Силуанов, Сбербанк, Банк России
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