Минфин допустил выкуп всего пакета Сбербанка уже в 2020 году

Минфин заинтересован в том, чтобы закрыть сделку по покупке Сбербанка в кратчайшие сроки, заявил министр финансов Антон Силуанов. В 2020 году Минфин может купить около четверти всех акций банка за 1,2 трлн руб.

Президент Сбербанка России Герман Греф и Антон Силуанов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Минфин выкупит контрольный пакет акций Сбербанка (52,3% голосующих акций) у Центробанка уже в 2020 году или в следующем, рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК. «Цифра примерно около 1,2 трлн руб. будет направлена как первая часть покупки пакета, который стоит более 2,45 трлн руб.», — сказал министр.

Пакет акций на сумму 1,2 трлн руб. Минфин планирует приобрести, как только Госдума примет соответствующий закон — ориентировочно весной. «Первую половину стоимости этого пакета мы готовы оплатить сразу, как только будет принят соответствующий законодательный акт», — указал Силуанов.

Таким образом, по итогам первого транша в 2020 году Минфин выкупит около четверти акционерного капитала Сбербанка.

Силуанов заявил, что оставшиеся акции Минфин, возможно, приобретет уже в 2020 году, если нефть будет стоить выше $52 за баррель. «Если цена на нефть будет выше $52 за баррель, то мы в этом году сможем накопить необходимую часть для покупки всего пакета Сбербанка», — сообщил министр. Минфин заинтересован закрыть сделку в максимально короткие сроки, подчеркнул он. Ранее в Банке России заявляли, что собственность на акции Сбербанка будет переходить по мере их оплаты, а не сразу.