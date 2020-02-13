ЦБ исключил влияние продажи Сбербанка на валютный рынок

Сделка по покупке Сбербанка правительством за счет средств ФНБ не повлияет на валютный рынок и денежно-кредитную политику Центробанка, так как увеличение бюджетных расходов создаст «компенсирующий эффект», заявила председатель ЦБ

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Продажа Сбербанка не должна повлиять на валютный рынок и денежно-кредитную политику Центробанка, сказала на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

Банк России исходит из того, что сделка по продаже Сбербанка не окажет «значимого влияния на валютный рынок». ЦБ будет осуществлять операции на валютном рынке, они будут «растянуты во времени» и «равномерны». «Параметры этих операций мы объявим после того, как будут известны параметры уже самой сделки, первого транша, сроки и так далее», — сказала глава ЦБ.

В целом на денежно-кредитную политику продажа Сбербанка тоже не окажет «значимого влияния», считает глава ЦБ. «Мы будем учитывать при проведении ДКП потоки ликвидности из-за этих операций, как мы это обычно делаем, для того чтобы держать ставку на денежном рынке такой, которая достигается целью инфляции».

В связи с ростом расходов бюджета, которые ожидаются в результате этой сделки, в банковский сектор будет поступать ликвидность, образуются «компенсирующие эффекты», объяснила Набиуллина.