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ЦБ исключил влияние продажи Сбербанка на валютный рынок

Сделка по покупке Сбербанка правительством за счет средств ФНБ не повлияет на валютный рынок и денежно-кредитную политику Центробанка, так как увеличение бюджетных расходов создаст «компенсирующий эффект», заявила председатель ЦБ
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Продажа Сбербанка не должна повлиять на валютный рынок и денежно-кредитную политику Центробанка, сказала на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

Банк России исходит из того, что сделка по продаже Сбербанка не окажет «значимого влияния на валютный рынок». ЦБ будет осуществлять операции на валютном рынке, они будут «растянуты во времени» и «равномерны». «Параметры этих операций мы объявим после того, как будут известны параметры уже самой сделки, первого транша, сроки и так далее», — сказала глава ЦБ.

В целом на денежно-кредитную политику продажа Сбербанка тоже не окажет «значимого влияния», считает глава ЦБ. «Мы будем учитывать при проведении ДКП потоки ликвидности из-за этих операций, как мы это обычно делаем, для того чтобы держать ставку на денежном рынке такой, которая достигается целью инфляции».

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В связи с ростом расходов бюджета, которые ожидаются в результате этой сделки, в банковский сектор будет поступать ликвидность, образуются «компенсирующие эффекты», объяснила Набиуллина.

Правительство приобретет долю Центробанка в Сбербанке за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). После сделки с правительством ЦБ будет продавать валюту равномерно в течение от трех до семи лет, сообщал ранее регулятор.

Сейчас ЦБ в рамках механизма бюджетного правила также приобретает валюту у ФНБ и продает ее на внутреннем рынке. Экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец ранее отмечала, что из-за сделки объем закупок может быть снижен на $6–13 млрд в год, что может привести к укреплению рубля на 1–2,5% (относительно базового сценария «Ренессанс Капитала», где доллар стоит 66,5 руб. в 2020 году и 67,8 руб. в 2021 году).

ЦБ обязан возвращать 75% своей прибыли в бюджет. В конечном итоге часть ее превратится «в дополнительный источник финансирования бюджетных расходов», отмечала Донец. Глава Минфина Антон Силуанов уже официально объявил, что правительство планирует потратить часть денег на финансирование социальных инициатив. Это также подразумевает менее крепкий рубль, писала Софья Донец, что в итоге может снизить инфляционные риски и привести к дальнейшему снижению ключевой ставки.

Авторы: Евгения Чернышова, Павел Казарновский
Теги: Сбербанк, Эльвира Набиуллина
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