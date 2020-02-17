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В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

Сбербанк SBER ₽252,67 +0,37% Купить
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.

Сейчас ЦБ принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 50% и одна акция.

О том, что Центробанк передаст правительству контроль над Сбербанком, стало известно 11 февраля. Государство планирует выкупить акции по рыночной стоимости за счет средств Фонда национального благосостояния.

Материал дополняется

Теги: Сбербанк, законопроект, Госдума, Центробанк
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