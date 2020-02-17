Финансы , 17 фев, 10:17
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В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.
Сейчас ЦБ принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 50% и одна акция.
О том, что Центробанк передаст правительству контроль над Сбербанком, стало известно 11 февраля. Государство планирует выкупить акции по рыночной стоимости за счет средств Фонда национального благосостояния.
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