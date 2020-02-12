Минфин подтвердил рост расходов бюджета в результате выкупа Сбербанка

Покупка контрольного пакета Сбербанка Минфином станет способом профинансировать приоритетные расходы бюджета, подтвердили РБК в Минфине. Расходы могут быть увеличены на 1,25 трлн руб. за четыре года — фактически их обеспечит ФНБ

Фото: Андрей Любимов / РБК

Покупка Минфином контрольного пакета в Сбербанке станет примером использования «креативной бухгалтерии» (creative accounting) в масштабе федерального бюджета: почти половина денег, направленных из ФНБ на выкуп акций Сбербанка у ЦБ, вернется в бюджет и частично трансформируется в бюджетные расходы.

«Часть прибыли [Банка России от продажи Сбербанка] вернется в федеральный бюджет. Доходы не носят целевого характера, поэтому они будут направлены на увеличение расходов федерального бюджета, финансирование приоритетных направлений», — сообщили РБК в пресс-службе Минфина России.

Министр финансов Антон Силуанов называл расходными «приоритетами» задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Путин в январе 2020 года объявил целый ряд новых социальных инициатив, включая дополнительную поддержку семей с детьми и увеличение материнского капитала. По расчетам Минфина, финансирование президентских инициатив потребует от федерального бюджета 3,77 трлн руб. в 2020–2024 годах.