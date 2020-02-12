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Минфин подтвердил рост расходов бюджета в результате выкупа Сбербанка

Покупка контрольного пакета Сбербанка Минфином станет способом профинансировать приоритетные расходы бюджета, подтвердили РБК в Минфине. Расходы могут быть увеличены на 1,25 трлн руб. за четыре года — фактически их обеспечит ФНБ
Фото: Андрей Любимов / РБК

Покупка Минфином контрольного пакета в Сбербанке станет примером использования «креативной бухгалтерии» (creative accounting) в масштабе федерального бюджета: почти половина денег, направленных из ФНБ на выкуп акций Сбербанка у ЦБ, вернется в бюджет и частично трансформируется в бюджетные расходы.

«Часть прибыли [Банка России от продажи Сбербанка] вернется в федеральный бюджет. Доходы не носят целевого характера, поэтому они будут направлены на увеличение расходов федерального бюджета, финансирование приоритетных направлений», — сообщили РБК в пресс-службе Минфина России.

Министр финансов Антон Силуанов называл расходными «приоритетами» задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Путин в январе 2020 года объявил целый ряд новых социальных инициатив, включая дополнительную поддержку семей с детьми и увеличение материнского капитала. По расчетам Минфина, финансирование президентских инициатив потребует от федерального бюджета 3,77 трлн руб. в 2020–2024 годах.

ЦБ передает правительству контроль над Сбербанком
Финансы

ЦБ вернет 1,25 трлн

ЦБ зафиксирует доход от продажи 52,3% голосующих акций Сбербанка в размере 2,45 трлн руб., сообщал Reuters. Из них 1,25 трлн руб. вернутся в бюджет за несколько лет, поскольку ЦБ по закону перечисляет 75% годовой чистой прибыли в бюджет. О схеме первыми рассказали «Ведомости».

В федеральный бюджет поступят «денежные средства до 350 млрд руб. в 2020 году, до 300 млрд в 2021 году, до 400 млрд в 2022 году и оставшаяся сумма — около 200 млрд руб. в 2023 году» (итого — 1,25 трлн руб.), уточняет представитель Минфина.

По букве бюджетного правила

В прошлом году Минфин последовательно выступал против использования средств ФНБ как аналога бюджетных расходов. Замминистра финансов Владимир Колычев говорил, что вложения из ФНБ сверх планки в 7% ВВП должны быть именно инвестициями в активы — возвратными, с определенной доходностью. Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал российским властям «воздерживаться от квазибюджетных операций со средствами ФНБ», то есть именно от таких операций, которые приводят к увеличению бюджетных расходов.

Схема с трансформацией инвестиций правительства в акции Сбербанка в бюджетные расходы стала возможной благодаря, с одной стороны, норме о перечислении части прибыли ЦБ в бюджет, а с другой стороны, благодаря бюджетному правилу Минфину. Согласно нему, уравнение, определяющее общие расходы бюджета, включает в себя компонент «ненефтегазовые доходы». При внесении поправок в бюджет 2020 года правительство сможет увеличить расходы на сумму прогнозируемого прироста ненефтегазовых доходов. При составлении бюджета на 2021–2023 годы Минфин сможет рассчитать расходы, отталкиваясь от дополнительных ненефтегазовых доходов в результате поступления в бюджет прибыли от ЦБ.

В действующем бюджете на 2020–2022 годы заложены общие доходы на сумму 63,7 трлн руб. за три года. Поступления от ЦБ в связи со сделкой по Сбербанку, при прочих равных, увеличат общие доходы на 1,6%.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина
Теги: «Сбербанк», Минфин, ЦБ
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