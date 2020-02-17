В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

По словам аудитора Счетной палаты, деньги от продажи доли в Сбербанке правительству ЦБ может направить в бюджет, как делает это с большинством своих доходов. В этом случае ведомство предлагает инициаторам сделки объяснять ее смысл

Алексей Саватюгин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аудитора ведомства Алексея Саватюгина.

«Сумма, конечно, очень значимая, особенно если сделка будет по рыночной оценке: Сбербанк — один из лидеров по рыночной капитализации. Они все время спорят: Сбербанк, «Газпром» и «Роснефть» — три у нас главных лидера. Дальше вопрос: что с полученной суммой будет делать Банк России? Он направит на что?» — задался вопросом Саватюгин.

Он предположил, что доход от продажи акций Сбербанка ЦБ может передать обратно в госбюджет, пояснив, что большую часть своей прибыли регулятор и так отдает государству, но тогда придется объяснять экономический смысл этой сделки.

«Те, кто эту схему придумал, наверняка знают ответы на все вопросы, которые будут задавать инвесторы, простые граждане и журналисты. Пусть они и объяснят экономический смысл этой сделки», — заявил Саватюгин.