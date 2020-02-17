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Бизнес ,  
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В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

По словам аудитора Счетной палаты, деньги от продажи доли в Сбербанке правительству ЦБ может направить в бюджет, как делает это с большинством своих доходов. В этом случае ведомство предлагает инициаторам сделки объяснять ее смысл
Сбербанк SBER ₽251,28 -0,19% Купить
Сбербанк SBERP ₽231,38 -0,64% Купить
Алексей Саватюгин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аудитора ведомства Алексея Саватюгина.

«Сумма, конечно, очень значимая, особенно если сделка будет по рыночной оценке: Сбербанк — один из лидеров по рыночной капитализации. Они все время спорят: Сбербанк, «Газпром» и «Роснефть» — три у нас главных лидера. Дальше вопрос: что с полученной суммой будет делать Банк России? Он направит на что?» — задался вопросом Саватюгин.

Он предположил, что доход от продажи акций Сбербанка ЦБ может передать обратно в госбюджет, пояснив, что большую часть своей прибыли регулятор и так отдает государству, но тогда придется объяснять экономический смысл этой сделки.

ЦБ передает правительству контроль над Сбербанком
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«Те, кто эту схему придумал, наверняка знают ответы на все вопросы, которые будут задавать инвесторы, простые граждане и журналисты. Пусть они и объяснят экономический смысл этой сделки», — заявил Саватюгин.

Официально о продаже доли ЦБ в Сбербанке (50% + одна акция) стало известно 11 февраля. Министр финансов Антон Силуанов пояснял, что правительство выкупит ее за счет средств из Фонда национального состояния по рыночной цене. Решение о продаже ЦБ доли в Сбербанке он объяснял устранением конфликта интересов, которое давно обсуждалось. Регулятор не должен быть участником организации, за которой осуществляет надзор, пояснял глава Минфина.

Позже Силуанов сообщил, что в вырученные от продажи доли Сбербанка деньги станут дополнительным доходом госбюджета, которые можно использовать для выполнения поручений президента Владимира Путина из послания Федеральному собранию. Он также отмечал, что благодаря доходам от сделки удастся сохранить бюджетное правило, которое позволяет профинансировать поручения Путина.

Стоимость всего пакета Минфин оценивал в 2,45 трлн руб. В рамках первой части сделки ведомство планирует выкупить часть акций стоимостью 1,2 трлн руб. Остальные акции выкупят в 2020 или 2021 году. Силуанов отмечал, что правительство готово оплатить первую часть сделки, как только будет принят соответствующий закон. В Госдуму законопроект о продаже акций Сбербанка внесли 17 февраля.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Счетная палата, Центробанк, «Сбербанк»
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