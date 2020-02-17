Сделка по продаже доли ЦБ в Сбербанке пройдет без проверки ФАС

Продажа более 50% акций крупнейшего банка правительству не потребует согласия антимонопольной службы. Для сделки предусмотрены и другие исключения в действующее законодательство

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Для совершения продажи своей доли в Сбербанке ЦБ не потребуется получать согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на проведение операций с ценными бумагами. Такое исключение содержится в законопроекте, подготовленном правительством для сделки. В понедельник документ был внесен в Госдуму.

О планах сменить контролирующего акционера Сбербанка ЦБ и Минфин сообщили 11 февраля. Банк России пояснял, что сделка «снимет вопросы» о конфликте интересов: сейчас он совмещает роли акционера, регулятора и надзорного органа. ЦБ принадлежат 50% плюс одна акция Сбербанка, пакет оценивается в 2,45 трлн рублей. Деньги на покупку актива правительство намерено взять из Фонда национального благосостояния (ФНБ), это будут средства, превышающие порог в 7% ВВП.

Из проекта закона следует, что Банк России продаст принадлежащие ему обыкновенные акции Сбербанка правительству по «средневзвешенной цене», которая будет зависеть от котировок бумаг за последние шесть месяцев перед первым раундом сделки.

На процесс отчуждения акций не распространятся некоторые положения трех законов: «О Центральном Банке», «О защите конкуренции», «О рынке ценных бумаг». В документе говорится, что, помимо пункта о необязательности согласия ФАС, для совершения сделки, в частности, не потребуется получать согласие на нее со стороны ЦБ, а также уведомлять эмитента и ЦБ о смене акционера.