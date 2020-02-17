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Сделка по продаже доли ЦБ в Сбербанке пройдет без проверки ФАС

Продажа более 50% акций крупнейшего банка правительству не потребует согласия антимонопольной службы. Для сделки предусмотрены и другие исключения в действующее законодательство
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Для совершения продажи своей доли в Сбербанке ЦБ не потребуется получать согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на проведение операций с ценными бумагами. Такое исключение содержится в законопроекте, подготовленном правительством для сделки. В понедельник документ был внесен в Госдуму.

О планах сменить контролирующего акционера Сбербанка ЦБ и Минфин сообщили 11 февраля. Банк России пояснял, что сделка «снимет вопросы» о конфликте интересов: сейчас он совмещает роли акционера, регулятора и надзорного органа. ЦБ принадлежат 50% плюс одна акция Сбербанка, пакет оценивается в 2,45 трлн рублей. Деньги на покупку актива правительство намерено взять из Фонда национального благосостояния (ФНБ), это будут средства, превышающие порог в 7% ВВП.

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Из проекта закона следует, что Банк России продаст принадлежащие ему обыкновенные акции Сбербанка правительству по «средневзвешенной цене», которая будет зависеть от котировок бумаг за последние шесть месяцев перед первым раундом сделки.

На процесс отчуждения акций не распространятся некоторые положения трех законов: «О Центральном Банке», «О защите конкуренции», «О рынке ценных бумаг». В документе говорится, что, помимо пункта о необязательности согласия ФАС, для совершения сделки, в частности, не потребуется получать согласие на нее со стороны ЦБ, а также уведомлять эмитента и ЦБ о смене акционера.

«Федеральные законы считаются равными друг другу по юридической силе. При равной силе нормативных актов применяется последний принятый», — поясняет партнер «ФБК Право» Александр Ермоленко. Юрист не считает прописанные исключения спорными, но признает, что принятие подобных законопроектов «разрывает правовую ткань». По словам Ермоленко, уведомление ЦБ и получение согласия на свою же сделку действительно бессмысленно, а вот «исключение для ФАС не понятно».

Законопроект создает некоторую несогласованность с действующими нормами, считает руководитель проектов корпоративной практики VEGAS LEX Александр Гармаев: «Он предлагает изъятия и отступления из федеральных законов — в частности, из закона об акционерных обществах и закона о защите конкуренции — без внесения поправок непосредственно в эти законы, при том, что, к примеру, вопросы экономической концентрации и защиты прав миноритарных акционеров являются предметом названных законов, а не каких-то иных». Юрист предполагает, что в дальнейшем потребуется дополнительно внести поправки в тексты затронутых законов.

РБК направил запрос в ЦБ и ФАС.

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Исключение для миноритариев

Около 48% акций Сбербанка сейчас находится в свободном обращении на бирже. Сделка по продаже доли ЦБ правительству затронет и миноритариев — размер передаваемого пакета требует выставления оферты для них. Но предложение о выкупе акций миноритариям сделает не покупатель (как это сейчас прописано в законе), а продавец — Банк России. Стоимость бумаг к выкупу будет определяться как средневзвешенная за шесть месяцев перед первым раундом сделки. Доход от этих акций регулятор сможет не перечислять в бюджет, следует из текста законопроекта. Сам Минфин оценивает дивидендную доходность бумаг крупнейшего банка в 9% годовых, говорил замглавы министерства Владимир Колычев. Текущая доходность, согласно данным терминала Bloomberg, составляет 6,38% годовых.

При этом ЦБ должен будет вернуть бумаги на рынок не позднее 31 декабря 2022 года. Формат будет зависеть от объема, говорил первый зампред Банка России Сергей Швецов. Он не исключил SPO Сбербанка.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: Сбербанк, ЦБ
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