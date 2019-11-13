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Финансы ,  
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Минфин объявил о планах сокращения доли доллара в ФНБ
Ведомство планирует изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния, сократив долю доллара в пользу юаня и валют других стран

Доля доллара США в Фонде национального благосостояния (ФНБ) будет сокращена, заявил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.

«Могу сказать точно, что доля доллара будет пониже, валюты разные рассматриваются, естественно, все резервные, те, которые по стандартам МВФ в резервные включаются, в том числе юани и другие страны», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

В начале ноября о планах Минфина сократить долю доллара США в ФНБ до уровня, используемого ЦБ при формировании своих золотовалютных резервов, сообщало со ссылкой на источник в ведомстве агентство Reuters.

В соответствии с действующими правилами, валютные средства ФНБ должны складываться из:

  • долларов США — 45%;
  • евро — 45%;
  • фунтов стерлингов — 10%

Золотовалютные резервы ЦБ по данным на 31 марта (более поздняя статистика регулятором пока не раскрывалась) складывались из:

  • евро — 30,3%;
  • долларов США — 23,6%;
  • золота — 18,2%;
  • юаней — 14,2%;
  • фунтов стерлингов — 6,6%;
  • японских иен — 3,9%;
  • канадских долларов — 2,5%;
  • австралийских долларов — 0,8%

По данным на 1 ноября 2019 года общий объем ФНБ составлял (в пересчете на доллары) $124,46 млрд. 

Материал дополняется. 

Автор: Евгений Калюков
Теги: фонд национального благосостояния, ФНБ, Минфин
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