Минфин объявил о планах сокращения доли доллара в ФНБ

Минфин объявил о планах сокращения доли доллара в ФНБ

Ведомство планирует изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния, сократив долю доллара в пользу юаня и валют других стран

Доля доллара США в Фонде национального благосостояния (ФНБ) будет сокращена, заявил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.

«Могу сказать точно, что доля доллара будет пониже, валюты разные рассматриваются, естественно, все резервные, те, которые по стандартам МВФ в резервные включаются, в том числе юани и другие страны», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

В начале ноября о планах Минфина сократить долю доллара США в ФНБ до уровня, используемого ЦБ при формировании своих золотовалютных резервов, сообщало со ссылкой на источник в ведомстве агентство Reuters.

В соответствии с действующими правилами, валютные средства ФНБ должны складываться из: