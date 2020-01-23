Костин рассказал о закрытом приказе Путина о долгах оборонных предприятий

Проблема с безвозвратными долгами оборонного промышленного комплекса, которые вице-премьер Юрий Борисов предлагал списать, решена, рассказал глава ВТБ Андрей Костин. Президент принял закрытый указ по этой проблеме, уточнил он

Андрей Костин (Фото: Chris J. Ratcliffe / Bloomberg)

В конце 2019 года у президента Владимира Путина прошло совещание со всеми «заинтересованными участниками» о решении проблемы с безвозвратными долгами оборонно-промышленного комплекса (ОПК), рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» в Давосе глава ВТБ Андрей Костин.

Внимание к проблеме безвозвратных долгов предприятий ОПК, из-за которых они «живут впроголодь», вице-премьер Юрий Борисов поднял летом. Тогда обсуждался вариант списания 600–700 млрд руб. проблемных долгов. Но банки — в первую очередь крупнейшие кредиторы ОПК — Сбербанк и ВТБ — выступили резко против. В начале декабря Борисов озвучил другой вариант решения проблемы: подразумевались списание 400–450 млрд руб. долгов предприятий ОПК и реструктуризация остальных 300–350 млрд руб. на 15 лет с «каникулами» на пять лет, в течение которых ставка составит всего 2%.

Проблема в целом решена, сказал Костин, добавив: «Принят указ президента, правда, он носит закрытый характер. Поэтому комментировать его я бы не стал». «Там активное участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрены, но она такая — посильная, разумная, она действительно учитывает, наверное, тот риск, который банки брали», — сказал глава госбанка.

ВТБ в целом удовлетворен этим решением, добавил Костин, «программа уже реализуется». Ввиду этого фактора ВТБ не планирует пересматривать прогнозы по прибыли. «Ни на этом годе, ни на предыдущем это не отразится», — заверил глава ВТБ.