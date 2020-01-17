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На нацпроекты не успели израсходовать ₽150 млрд

Расходы федерального бюджета на нацпроекты в 2019 году отстали от плана на ₽150 млрд. Причины — излишняя бюрократия и неготовность институтов власти. Новому правительству будет проще, так как ряд ошибок уже учтен, считают эксперты
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов по итогам 2019 года составили 91,4% от плана. Такие данные по состоянию на 1 января распространил Минфин России вечером 17 января.

  • Всего на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов в прошлом году в бюджете было заложено 1,75 трлн руб.
  • По данным на 1 января израсходовано 1,6 трлн руб.
  • Процент исполнения расходов составил 91,4% — неосвоенными остались 150 млрд руб.

По данным портала «Электронный бюджет» на 9 января (первый рабочий день после новогодних праздников), отставание от плана еще выше — около 190 млрд руб. Согласно ресурсу, на 31 декабря сводной бюджетной росписью были утверждены расходы на нацпроекты в размере 1,78 трлн руб., израсходовано на 1 января 2020 года 1,59 трлн руб. Уровень исполнения составил 89,3% от плана.

  • В новом году — по состоянию на 13 января — на нацпроекты уже потрачено 199 млрд руб., следует из данных «Электронного бюджета»

О том, что по итогам года будет «небольшое недоисполнение» расходов на нацпроекты, предупреждал в конце декабря первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, порядка 100 млрд руб., которые не были освоены, перейдут на следующий год. Решение о переносе неизрасходованных средств на следующий год принимает президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам посредством утверждения запросов на изменение паспортов национальных проектов, уточнили в Минфине.

Силуанов объяснил недоисполнение тем, что национальные проекты — это новый инструмент, и надо было приспособиться, чтобы эффективно его применять. В первом квартале финансирование отставало, в частности, в связи с необходимостью принять законы, которые бы регулировали реализацию мероприятий. К концу года, по оценке Силуанова, «ситуация выправилась», и в целом запуск нацпроектов в 2019 году состоялся.

Проблема недоисполнения относится и в целом ко всему федеральному бюджету за 2019 год. В декабре глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину, что бюджетные расходы по итогам года будут недоисполнены на 1 трлн руб., что говорит о необходимости снизить «бюрократизированность некоторых процедур». Согласно «Электронному бюджету», недоисполнение по расходам оказалось даже больше — 1,45 трлн руб., или 7,5% от плана.

Лидеры и аутсайдеры

По данным Минфина, почти полностью все предусмотренные средства освоены по нацпроектам «Наука» и «Культура» (по 99%), на третьем месте «Здравоохранение» с 98% исполнения. Хуже всего обстоят дела с расходами по нацпроектам «Цифровая экономика» (73,3%) и «Экология» (66,3%). По остальным проектам уровень исполнения превышает 87%.

По системе «Электронный бюджет» по состоянию на 30 декабря 2019 года другие данные: на исполнение проекта «Цифровая экономика» было потрачено чуть больше половины от плана — 53%, а на проект «Экология» — 62%. Расхождение с данными по лидерам небольшое: «Наука» и «Культура» — по 98%, «Здравоохранение» — 97%.

Нацпроекты «Наука» и «Цифровая экономика» финансируются только за счет средств федерального бюджета, без участия регионов.

Как критиковали и объясняли недофинансирование

Низкий уровень исполнения расходов на национальные проекты активно обсуждался во второй половине прошлого года.

  • На конец сентября было израсходовано только 52% предусмотренных в федеральном бюджете средств. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала это «полным безобразием».
  • На начало декабря уровень исполнения составил 73%. Это значит, что в последние недели года было потрачено около 300 млрд руб., темпы ускорились.

Вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко признавал, что такие показатели не устраивают правительство, но призвал видеть в этом и «позитивный момент». По словам чиновника, «было бы гораздо хуже, если бы [бюджеты] быстро освоили, ничего не построили, а деньги украли».

Статс-секретарь — замминистра финансов Юрий Зубарев пояснял РБК, что раньше исполнением расходов считался момент доведения средств до главного распорядителя, «а как освоены эти средства, построены объекты или не построены, не фиксировалось». Теперь же власти перешли на оплату по факту выполненных работ, что влияет на показатели исполнения.

Возглавлявший тогда правительство Дмитрий Медведев отмечал, что не все структуры оказались готовы к быстрому и эффективному распределению государственных средств на нацпроекты: в ряде случаев деньги поступали, но не расходовались из-за отсутствия четкого порядка их использования.

Подводя итоги на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 25 декабря, Путин указал на системные проблемы в реализации нацпроектов. По его словам, нацпроекты потребовали перенастройки всей системы госуправления, но не все оказались готовы работать по-новому. Путин также отметил недостаточное взаимодействие федеральных ведомств и регионов, а также «негибкость, а иногда и косность» финансирования: средства осваиваются «неритмично, смещаются на конец года».

15 января правительство в полном составе ушло в отставку.

Что может изменить новый премьер

Нынешний механизм работы над нацпроектами требует доработки, хотя предыдущее правительство «очень старалось, чтобы все было сделано качественно и эффективно», заявил назначенный 16 января премьер-министром Михаил Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу. Он пообещал провести «инвентаризацию», чтобы выяснить, «почему не случилось так быстро то, что было обещано». По мнению Мишустина, для успешной реализации нацпроектов нужно, в частности, масштабировать лучшие региональные решения на федеральный уровень.

Мишустин подчеркнул, что новое правительство будет форсировать работу над нацпроектами, для чего уже есть утвержденные планы, ресурсы и целевые показатели.

Эффективно реализовывать нацпроекты мешает «излишняя забюрократизированность в отношениях федерации и регионов», говорит завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. Бюрократия и излишнее администрирование есть и на этапе доведения денег до конкретных исполнителей. Обратной стороной борьбы за чистоту госзакупок стало то, что все процедуры стали сильно тормозиться, отмечает он.

Кроме того, к запуску масштабных нацпроектов оказалась не готова технологическая инфраструктура, когда потребовалось заводить несколько тысяч соглашений между федеральными органами власти и регионами в систему «Электронный бюджет», указывает Климанов. «И в целом в системе государственного управления есть глобальный сбой, связанный с неготовностью органов власти принимать ответственные решения самостоятельно, у нас не сложилась децентрализованная система принятия решений», — считает эксперт.

Мишустин может применить свой положительный опыт по администрированию процессов в ФНС в более широком масштабе, считает руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. «Это то немногое, что могло бы без крупных реформ существенно улучшить качество государственного управления. Просто повысить эффективность на местах, без лишних бумажек», — сказала она РБК.

В этом году ситуация станет лучше, продолжает Климанов, так как многие недочеты первого года реализации нацпроектов удалось преодолеть. В частности, теперь все необходимые соглашения, по которым регионы будут получать деньги из федерального бюджета, были заключены еще до начала финансового года (в прошлом году часть соглашений заключалась уже после 1 января, даже на 15 февраля процесс не был закончен).

Однако сейчас работа федеральных органов власти может оказаться «в некоторой степени парализованной» в связи со сменой правительства и необходимостью корректировки ряда задач после послания президента Федеральному собранию, предупреждает Климанов.

Автор: Анна Гальчева
Теги: нацпроекты, бюджет, исполнение
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