Матвиенко назвала полным безобразием низкое освоение денег на нацпроекты

Глава Совета Федерации возмутилась низким освоением средств на нацпроекты для исполнения майского указа Путина. Пока потрачено только 52% из выделенных на 2019 год 1,8 трлн руб., сообщили в Счетной палате

Валентина Матвиенко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает недопустимыми низкие темпы освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов. Если так будет продолжаться и дальше, национальные цели, поставленные президентом, не будут достигнуты, предупредила она в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

«Полное безобразие»

Матвиенко привела данные об освоении средств на национальные проекты по состоянию на 25 сентября. «Национальный проект «Экология» — 20%. Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» — 35%. Полное безобразие. «Цифровая экономика» — ну, это вообще недопустимо, 15%. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры — 34%», — сказала она.

«Если министерства не могут сами освоить, надо разобраться, в чем причина. Тогда дайте губернаторам деньги, успеют они сейчас документацию сделать, понимая, что будут деньги», — предложила спикер верхней палаты.

Текущая динамика освоения средств на нацпроекты недопустима. «Не выполним мы такими темпами национальные проекты. Давайте наращивать темпы работы», — призвала она.