Мишустин назвал причины задержки реализации нацпроектов

Михаил Мишустин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Причина задержки реализации нацпроектов заключается в излишней бюрократизации, для этого необходимо масштабировать лучшие региональные решения на федеральный уровень. Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.

По его словам, главным условием для успешного выполнения нацпроектов является диалог региональных властей, в том числе губернаторов, с людьми. «Очень важно, чтобы мы слышали, что случилось, а что нет», — сказал он.

Мишустин отметил, что новое правительство намерено форсировать работу по нацпроектам, для чего уже есть утвержденные планы, ресурсы и целевые показатели. Он напомнил, что Путин не раз подчеркивал, что «люди уже сейчас должны почувствовать реальные изменения к лучшему, но пока это происходит далеко не везде».

По его мнению, выделяемые из бюджета средства должны быть направлены, в первую очередь, на развитие высокотехнологичных секторов промышленности и машиностроения. Он также добавил, что новое правительство будет оказывать содействие Центробанку в увеличении так называемых «длинных денег» для роста инвестиций в российскую экономику.

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