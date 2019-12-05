Медведев предложил извлечь уроки из ситуации с тратами на нацпроекты

Правительство стало осторожнее относиться к распределению бюджетных денег, предназначенных для реализации национальных проектов, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе большого интервью. Трансляция шла в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, не все структуры были готовы к быстрому и эффективному распределению государственных средств.

Медведев объяснил, что в ряде случаев деньги поступали, но не расходовались из-за отсутствия четкого порядка их использования. «Все это, конечно, в целом неправильно. Из этого нужно извлечь абсолютно четкие уроки и в следующем году расходовать все стабильно, в определенных пропорциях — так, как это и положено. Я на это рассчитываю», — отметил премьер-министр.

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