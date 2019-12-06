В правительстве предпочли низкие траты на нацпроекты воровству

Уровень освоения бюджетных средств на нацпроекты в конце ноября составил 71% от годового плана. Вице-премьер Константин Чуйченко призвал увидеть тут «позитивный момент»: быстрое освоение денег могло привести к их разворовыванию

Константин Чуйченко (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Правительство недовольно низким уровнем освоения средств на национальные проекты, от реализации которых зависит исполнение майского указа президента до 2024 года. Однако лучше не потратить деньги вовремя, чем освоить формально и в итоге позволить их своровать, заявил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко на ежегодном совещании спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями министерств, передал корреспондент РБК.

На недостаточный уровень освоения бюджетных средств на мероприятия в рамках нацпроектов обратила внимание председатель Совфеда. «Нас всех продолжает беспокоить низкий уровень освоения средств и несоблюдение предельного уровня софинансирования расходов регионов на реализацию национальных проектов», — сказала она. По словам Матвиенко, регионы «вынуждены софинансировать от 20 до 40% расходов» на нацпроекты вместо утвержденных 3%.

Вице-премьер согласился, что уровень освоения средств действительно низкий и это не устраивает правительство. Однако он призвал увидеть в этом «определенный позитивный момент». «Было бы гораздо хуже, если бы быстро освоили, ничего не построили, а деньги украли», — заметил он.

По слова Чуйченко, Минфин создал достаточно эффективный механизм контроля за бюджетными средствами, который «дестимулирует выбирать средства, не осваивая их в реальности». Вице-премьер подчеркнул, что было бы гораздо хуже, если бы «по ряду направлений было освоение 98%, но результата не было». Вице-премьер при этом не прокомментировал слова Матвиенко о высоком уровне софинансирования регионами расходов на нацпроекты.

По данным портала «Электронный бюджет», на 29 ноября было освоено 71,4% средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию нацпроектов (1,3 трлн из 1,8 трлн руб.). Наибольший процент исполнения у нацпроектов «Культура», «Жилье и городская среда», «Образование», «Демография», самый низкий — у нацпроектов «Цифровая экономика», «Экология», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости».