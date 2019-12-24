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Силуанов раскрыл объем переходящих на следующий год средств нацпроектов

Около 100 млрд руб. из средств, выделенных на реализацию национальных проектов в 2019 году, перейдут на следующий год, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, всего на эти цели выделили 1,7 трлн. руб., однако на начало декабря исполнение бюджета по этим расходам составляло порядка 80%. Таким образом к концу года будет «небольшое недоисполнение», отметил министр.

По его словам, это обусловлено тем, что национальные проекты — новый инструмент, эффективно применять который еще надо было приспособиться. «В первом квартале мы отставали и с финансированием, и с тем, чтобы принять законы, чтобы это финансирование состоялось», — пояснил Силуанов, добавив, что к концу года «ситуация выправилась». «Считаю, что в целом запуск [нацпроектов] состоялся», — сказал он.

Ранее стало известно, что уровень освоения бюджетных средств на нацпроекты в конце ноября составил 71% от годового плана. Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко отметил по этому поводу, что правительство недовольно низким уровнем освоения средств на нацпроекты, от реализации которых зависит исполнение майского указа президента до 2024 года. В то же время он заявил, что было бы хуже, если бы бюджет освоили быстро, но «ничего не построили, а деньги украли».

Теги: Силуанов, нацпроекты, финансирование
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