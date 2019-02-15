Регионы договорились по 95% субсидий перед реализацией нацпроектов

Правительство и регионы заключили 95% соглашений по субсидиям на год, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. О проблемах с этими соглашениями днем ранее предупреждали Госдума и сами регионы

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

«В прошлом году не все регионы заключили соглашения с органами исполнительной власти, и часть средств ушла в резервный фонд [правительства]. Это абсолютно недопустимо в нынешних условиях. На сегодня заключено 4099 соглашений, это больше 95%. Хороший результат. Надеюсь, в ближайшие дни будет эта работа завершена», —заявил премьер Дмитрий Медведев на встрече с главами российских регионов, передает корреспондент РБК.

«У нас есть еще некоторые проблемы в ряде регионов. Я их назову: Дагестан, Камчатка, Севастополь и Ставрополье. Надо ликвидировать оставшиеся проблемы», — добавил глава правительства.

Позднее, после совещания, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что все соглашения по субсидиям для нацпроектов с регионами заключены.

В четверг, 14 февраля, тема финансирования регионов, которые в этом году должны начать реализацию национальных проектов, стала одной из центральных тем Российского инвестиционного форума в Сочи. Председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что на 12 февраля регионы заключили с правительством менее 70% соглашений о субсидиях при крайнем сроке 15 февраля. «У нас даже сегодня еще есть соглашения, которые в системе не сформированы. И сегодня [некоторые] регионы вообще пока о них представления не имеют», — сказал Макаров.