Кабмин предложил ограничить дисконт Urals при расчете экспортных пошлин

Согласно поправкам экспортные пошлины на российскую марку Urals будут рассчитывать с учетом не только ее цены, но и стоимости Brent. При этом размер скидки на российскую нефть будет ограничен $25, выяснил РБК

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Правительство России подготовило поправки к закону «О таможенном тарифе», согласно которым экспортные пошлины на российскую марку нефти Urals будут рассчитывать с учетом не только ее цены, но и стоимости эталонного сорта нефти Brent. Кроме этого, размер скидки на Urals предлагается ограничить. Законопроект есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к аппарату правительства. Ранее о поправках сообщило агентство ТАСС.

В настоящее время ставки экспортных пошлин на сырую нефть на текущий месяц рассчитываются исходя из средней за период мониторинга (с середины позапрошлого месяца по середину прошлого месяца) цены на нефть марки Urals, основанной на котировках Argus Media на базисе CIF (рынок Роттердама и сицилийской Аугусты). Однако эти котировки перестали быть репрезентативными, поскольку из-за европейского эмбарго Россия практически не поставляет нефть в страны ЕС. Argus продолжает оценивать их расчетным методом — на базе экспортных цен на Urals в российских портах с добавлением условной стоимости фрахта и страхования. Поправки предлагают дополнить ценовой мониторинг для целей расчета вывозных пошлин средней ценой на нефть североморской марки North Sea Dated (аналог Brent от Argus Media). Предполагается, что котировки North Sea Dated («Brent») сохраняют свою надежность, поскольку это международный эталон.

Согласно поправкам, если дисконт в средней цене Urals к средней цене North Sea Dated за месяц с середины апреля по середину мая 2023 года превысил $204,4 за тонну (приблизительно $28 за баррель), то для расчета экспортной пошлины применяется средняя цена North Sea Dated минус $204,4 за тонну. Начиная с середины мая вместо $204,4 будет использоваться дисконт $182,5 за тонну ($25 за баррель). Иными словами, начиная с расчетного периода середина мая — середина июня (для целей определения пошлины на июль 2023 года и далее) устанавливается фиксированный предельный дисконт Urals к «Brent» — $25 за баррель. Это полностью сходится с принятым в феврале законом, который установил аналогичный максимальный дисконт к Brent ($25 с июля) для целей расчета нефтяных налогов (НДПИ, НДД).

По данным Минфина, средняя цена нефти марки Urals за период с 15 января по 14 февраля составила $50,51 за баррель против $46,82 месяцем ранее. Рост составил 7,9%.

Бюджет России на ближайшие три года сверстан с дефицитом, при этом прогнозный уровень цены нефти Urals, которую определяет международный провайдер ценовых данных рынка нефти Argus Media, в бюджете составляет $70 за баррель. По текущему законодательству для налоговых целей используется средний за месяц уровень ежедневных цен Urals на базисах CIF в европейских портах. Однако на фоне западных санкций, из-за которых структура поставок радикально поменялась, возник вопрос о переходе на дополнительные или альтернативные ценовые данные по российской нефти.

12 февраля правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие изменение порядка определения цены на нефть для целей налогообложения нефтяных компаний. По новой формуле для расчета этих налогов котировки нефти российской марки Urals должны быть не ниже стоимости Brent минус $25 за баррель с июля 2023 года.

В законопроекте установлено плавное снижение дисконта: с $34 за баррель в апреле он должен будет ежемесячно сокращаться на $3, пока в июле не достигнет $25 за баррель. Такой переходный период применения дисконтов к цене Brent позволит адаптироваться нефтяным компаниям к применению нового порядка расчета налогов на базе котировок Urals, пояснили в пресс-службе Минфина. Применение нового порядка расчета цены принесет в 2023 году бюджету более 600 млрд руб., ожидают в министерстве. Опрошенные РБК эксперты также оценивали выигрыш бюджета в 500–600 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов.