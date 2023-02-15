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Минфин сообщил о росте стоимости нефти Urals за последний месяц

Минфин: средняя цена нефти Urals за месяц выросла на почти 8% и достигла $50,51 за баррель
BRENT BRENT $85,77 -0,89%
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Средняя цена нефти марки Urals за период с 15 января по 14 февраля составила $50,51 за баррель против $46,82 месяцем ранее, сообщило Министерство финансов России. Рост стоимости составил 7,9%.

Согласно расчетам ведомства, экспортная пошлина на нефть в России с 1 марта повысится на $1,4 и составит $14,2 за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится c $3,8 до $4,2 за тонну, на темные — с $12,8 до $14,2.

Кроме того, пошлина на экспорт товарного бензина вырастет до $4,2, прямогонного (нафта) — до $7,8 с $7,0 за тонну. Пошлина на кокс составит $0,9 за тонну. Пошлины на сжиженный газ (смесь пропан-бутан техническая) и чистые фракции будут нулевыми.

12 февраля правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие изменение порядка определения цены на нефть для расчета налогов нефтяных компаний.

Подразумевается, что котировки нефти российской марки Urals должны быть не ниже стоимости сорта Brent минус $25 за баррель с июля 2023 года. До этого предусмотрен переходный период: с $34 за баррель в апреле дисконт должен будет ежемесячно сокращаться на $3, пока в июле не достигнет $25.

Применение нового порядка расчета цены принесет в 2023 году бюджету более 600 млрд руб., ожидают в Минфине. В ведомстве считают, что налоговая «донастройка» не должна негативно повлиять на объемы нефтедобычи.

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Теги
цена на нефть Urals нефтегазовые доходы Минфин
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