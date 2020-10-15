Счетная палата оценила глубину падения экономики сильнее правительства

Экономика России может упасть сильнее, чем ожидает кабмин. Начавшаяся вторая волна пандемии усилит мировой кризис, но правительство не учло эти факторы при формировании бюджета, указала Счетная палата

Фото: Jason Alden / Bloomberg

Падение ВВП России будет в диапазоне 4,2–4,8% в 2020 году — больше ожиданий правительства сокращения в 3,9%. Прогноз роста экономики в 2022–2023 годах на 3% в год слишком оптимистичен, а прогноз по ценам на нефть, наоборот, излишне консервативен. Такую оценку приводит Счетная палата в заключении на проект федерального бюджета (есть в РБК).

Сомнения в реалистичности прогноза

В сентябре Минэкономразвития опубликовало прогноз социально-экономического развития России на 2021–2023 годы. На нем основан проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

Как указала Счетная палата, ни в одном из вариантов прогноза не учтена вторая волна пандемии и рецессия в мировой экономике. Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Москве и регионах уже начали повторно вводить ограничения. Пока, как правило, это самоизоляция людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями и возврат части сотрудников на удаленку. Вторая волна, «по сути, к сожалению, началась», заявлял председатель Счетной палаты Алексей Кудрин 5 октября.