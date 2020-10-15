Счетная палата оценила глубину падения экономики сильнее правительства

И базовый, и консервативный прогнозы Минэкономразвития предполагают снижение ВВП на 3,9% в 2020 году. Консервативный сценарий на 2022–2023 годы предусматривает средний рост ВВП в районе 2,7%. «Ряд показателей консервативного варианта имеют все признаки целевого варианта», — отмечает Счетная палата. Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин уже заявлял о нереалистичности прогноза.
- Правительство ожидает роста ВВП на 3,3% в 2021 году и выход экономики на докризисный уровень в третьем квартале 2021 года.
- По мнению Счетной палаты, это довольно амбициозные планы, учитывая результаты последних лет. С 2013 года максимальный рост ВВП не превышал 2,5%, а среднегодовой темп составил всего 0,9% в 2013–2019 годах.
- Рост ВВП не превысит 2% в 2021–2023 годах, оценивает Счетная палата.
Прогноз не учитывает «риск пробуксовки структурных реформ», в нем не указан ожидаемый эффект исполнения национального плана восстановления экономики. На его реализацию планируется потратить до 6,4 трлн руб., сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на финальную версию документа. В июне премьер Михаил Мишустин называл президенту Владимиру Путину сумму расходов около 5 трлн руб.
Цены на нефть и курс рубля
Прогноз Минэкономразвития предполагает, что добыча нефти будет соответствовать условиям сделки ОПЕК+, а с мая 2022 года ограничения будут полностью сняты. Ожидается, что нефть Urals будет стоить в среднем $44,5 за баррель до конца 2020 года, к 2023-му подрастет до $47,5.
По мнению Счетной палаты, значения нефтяных цен в прогнозе занижены. Диапазон $50–55 за баррель больше соответствует заложенным в прогноз предпосылкам в отношении сделки ОПЕК+ и ожиданиям по восстановлению мировой экономики.
Как ранее заявлял Кудрин, ко второй волне пандемии власти всех стран будут относиться иначе, чем к первой, когда не был известен масштаб заражения и уровень смертности. «Поэтому и правительства будут меньше вводить ограничения. В этом смысле цена на нефть не опустится до тех значений, которые были весной», — считает Кудрин.
При этом Счетная палата отметила, что в консервативном варианте прогноза не учтены риски снижения нефтяных цен, на которые указывают другие прогнозы. Так, рисковый сценарий Банка России предполагает снижение цен на нефть Urals, несмотря на сделку ОПЕК+, до $25 за баррель в 2021 году с дальнейшим медленным восстановлением до $35 к концу 2023 года.
В базовом варианте прогноза заложен курс в 71,2 руб. за доллар с дальнейшим ослаблением до 72,4–73,8 руб. за доллар в 2021–2023 годах. Но Счетная палата видит маловероятным ослабление курса рубля при росте цен на нефть и объема импорта.
Демографический прогноз предполагает сокращение численности населения со 146,7 млн человек в 2020 году до 146,4 млн человек в 2023 году. Такая оценка оптимистична и не учитывает последствия пандемии, указала Счетная палата.
Риски недополучения доходов
Согласно проекту бюджета, доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета будет расти с 28,7% в 2020 году до 33,6% в 2023 году. Доля ненефтегазовых доходов уменьшится с 71,3 до 66,4%.
Проект бюджета не учитывает влияние изменений налогообложения добычи нефти и руд на поступления по налогу на прибыль организаций. По оценке Счетной палаты, из-за этого бюджет может недополучить 8,4 млрд руб. ежегодно с 2021 по 2023 год.
В целом, по оценке аудиторов, риски непоступления налоговых и неналоговых доходов могут составить 46,1 млрд руб. в 2021 году, 69,7 млрд руб. в 2022-м и 100 млрд руб. в 2023 году.
Счетная палата привела дополнительные способы увеличить доходы бюджета. Программный документ Минфина — Основные направления налоговой политики — аудиторы сочли схематичным, без оценки ожидаемых результатов. По их мнению, нужно уделить больше внимания инвентаризации неналоговых платежей, сокращению объемов незавершенного строительства и вовлечению в оборот приостановленных и «брошенных» объектов.
Увеличить доходы бюджета можно за счет взыскания дебиторской задолженности, которая возросла на 27,3%, или 812,2 млрд руб., до почти 3,8 трлн руб., за 2019 год, отмечает Счетная палата. Наибольшая задолженность сложилась у Федеральной налоговой службы (25,7% общей суммы), Рослесхоза (24%), Минобороны (10,8%), Росимущества (10%), Федеральной таможенной службы и Федеральной службы судебных приставов (7,6%).