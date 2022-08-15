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Мантуров оценил объем параллельного импорта к концу года

Мантуров: объем параллельного импорта составил $6 млрд, к концу года вырастет до $16 млрд
Глава Минпромторга заявил, что такой прогноз основан на оценке среднего объема параллельного импорта в месяц на уровне $2–2,5 млрд. С начала запуска механизма в Россию ввезли товары на сумму $6 млрд
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

За три месяца с начала запуска в России параллельного импорта объем товаров, ввезенных в страну в рамках этого механизма, достиг $6 млрд, заявил в эфире канала «Россия 24» вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Он считает, что до конца года показатель достигнет $16 млрд.

Мантуров отметил, что точные прогнозы делать сложно. Нынешний основан на оценке среднего объема параллельного импорта в месяц на уровне $2–2,5 млрд, уточнил он «Интерфаксу».

По данным Центробанка, в 2021 году Россия импортировала товаров на сумму $380 млрд.

Как подчеркнул вице-премьер, легализация параллельного импорта не влияет на обязанность импортеров маркировать товары при ввозе в страну, поскольку маркировка помогает пресечь поступление на рынок нелегальной продукции в условиях моратория на проведение проверок.

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Денис Мантуров

Мантуров добавил, что Минпромторг будет распространять параллельный импорт только на определенные товарные группы, а не на все из них, как, например, предлагала Федеральная антимонопольная служба. Этот механизм должен обеспечить доступность в России необходимых товаров, но не вредить отечественным и локализованным в стране компаниям, подчеркнул он.

Власти разрешили ввозить в страну востребованные товары иностранного производства без согласия правообладателей, после того как зарубежные компании ушли из России или прекратили поставки на фоне российской военной операции на Украине. Перечень товаров формирует Минпромторг. В него входит продукция производителей электроники, таких как Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony, HP, Siemens и др., автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley), редкоземельные металлы, спортинвентарь и другие товары. В июле министерство обновило перечень, включив в него продукцию ушедших из России компаний и убрав бренды, которые продолжили поставки.

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