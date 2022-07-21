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Минпромторг назвал условие отмены параллельного импорта
Глава Минпромторга Мантуров назвал параллельный импорт временной мерой
Денис Мантуров
Решение разрешить параллельный импорт в России является временным, его будут отменять по группам товаров, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам [товаров], когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — сказал Мантуров.
По его словам, власти разрешили параллельный импорт осознанно, чтобы сбалансировать рынок.
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