Минпромторг назвал условие отмены параллельного импорта

Денис Мантуров (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Решение разрешить параллельный импорт в России является временным, его будут отменять по группам товаров, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам [товаров], когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — сказал Мантуров.

По его словам, власти разрешили параллельный импорт осознанно, чтобы сбалансировать рынок.

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