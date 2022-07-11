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Siemens, BMW и Lego включили в список товаров для параллельного импорта

Минпромторг обновил список товаров для параллельного импорта, включив продукцию ушедших из России компаний. Одновременно из него убрали бренды, которые продолжили поставки. Изменения коснулись парфюмерии, косметики, аккумуляторов
Фото: David Hecker / Getty Images
Фото: David Hecker / Getty Images

Минпромторг добавил в список товаров для параллельного импорта продукцию компаний Lego, Siemens и BMW, которые ушли с российского рынка.

Ведомство сообщило, что внесло точечные изменения в перечень, дополнив его брендами, прекратившими поставки в Россию, и убрав те компании, которые возобновили экспорт. «Также изменения коснулись парфюмерных и косметических средств, станкоинструментальной продукции, аккумуляторов и другой продукции», — добавили в министерстве.

Lego в марте приостановила поставки в Россию, тогда же об этом объявила BMW, одновременно прекратив производство автомобилей на заводе «Автотор» в Калининграде. Siemens в начале весны перестала поставлять товары в Россию, а затем решила уйти с местного рынка.

Мантуров сообщил, какие компании исключены из параллельного импорта
Экономика
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

О том, что Минпромторг обновил перечень товаров для параллельного импорта, 4 июля сообщил глава ведомства Денис Мантуров. Он рассказал, что из списка исключили в том числе продукцию брендов Duracell (батарейки), Merries (подгузники) и Wilo (насосы), которые продолжают поставки в страну.

На тот момент, по словам Мантурова, российский рынок покинули примерно 150 иностранных компаний из 25 тыс. зарегистрированных.

Зарубежные компании объявили об уходе из России или приостановке поставок в страну после начала военной операции на Украине. После этого власти решили снять ответственность за импорт востребованных иностранных товаров, список которых обнародовал Минпромторг. В первоначальный перечень вошли электроника (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony, HP), автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley и другие), редкоземельные металлы, спортинвентарь, моторное топливо, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, лодки и другая продукция.

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В начале июля ассоциация «Русбренд» попросила Минпромторг исключить из параллельного импорта косметику и бытовую химию, в том числе бренды Nivea, Rexona, «Чистая линия», Vanish, Domestos и другие. По мнению объединения, это позволит предотвратить попадание на рынок контрафактной продукции, к тому же некоторые иностранные компании по-прежнему производят товары этих категорий в России.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минпромторг параллельный импорт Lego Siemens BMW
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