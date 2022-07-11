Siemens, BMW и Lego включили в список товаров для параллельного импорта
Минпромторг добавил в список товаров для параллельного импорта продукцию компаний Lego, Siemens и BMW, которые ушли с российского рынка.
Ведомство сообщило, что внесло точечные изменения в перечень, дополнив его брендами, прекратившими поставки в Россию, и убрав те компании, которые возобновили экспорт. «Также изменения коснулись парфюмерных и косметических средств, станкоинструментальной продукции, аккумуляторов и другой продукции», — добавили в министерстве.
Lego в марте приостановила поставки в Россию, тогда же об этом объявила BMW, одновременно прекратив производство автомобилей на заводе «Автотор» в Калининграде. Siemens в начале весны перестала поставлять товары в Россию, а затем решила уйти с местного рынка.
О том, что Минпромторг обновил перечень товаров для параллельного импорта, 4 июля сообщил глава ведомства Денис Мантуров. Он рассказал, что из списка исключили в том числе продукцию брендов Duracell (батарейки), Merries (подгузники) и Wilo (насосы), которые продолжают поставки в страну.
На тот момент, по словам Мантурова, российский рынок покинули примерно 150 иностранных компаний из 25 тыс. зарегистрированных.
Зарубежные компании объявили об уходе из России или приостановке поставок в страну после начала военной операции на Украине. После этого власти решили снять ответственность за импорт востребованных иностранных товаров, список которых обнародовал Минпромторг. В первоначальный перечень вошли электроника (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony, HP), автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley и другие), редкоземельные металлы, спортинвентарь, моторное топливо, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, лодки и другая продукция.
В начале июля ассоциация «Русбренд» попросила Минпромторг исключить из параллельного импорта косметику и бытовую химию, в том числе бренды Nivea, Rexona, «Чистая линия», Vanish, Domestos и другие. По мнению объединения, это позволит предотвратить попадание на рынок контрафактной продукции, к тому же некоторые иностранные компании по-прежнему производят товары этих категорий в России.