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В ЕС нашли способ урезать доходы России от нефти еще на $650 млн в месяц

Польша, Литва и Эстония предложили опустить потолок цен для нефти из России до $51,45
Власти Польши, Литвы и Эстонии добиваются снижения предельной цены барреля российской нефти почти на $9, с $60 до $51,45. По их подсчетам, это позволит сократить доходы России от экспорта нефти на $650 млн в месяц
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Власти Польши, Литвы и Эстонии предложили остальным членам ЕС опустить ценовой потолок для добываемой в России нефти с $60 до $51,45 за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Такой шаг, по мнению представителей трех стран, должен сократить доходы России от экспорта нефти на $650 млн в месяц, так как цена барреля Urals станет на 5% меньше существующих рыночных цен.

О том, что Варшава и Вильнюс выступают за снижение потолка цен на российскую нефть до $51,45, сообщила со ссылкой на источники и польская радиостанция RMF FM. Нынешнее ограничение $60 за баррель польские дипломаты считают слишком выгодным для России.

«Есть хорошие шансы, что это предложение будет принято», — заявил RMF FM источники в дипломатических кругах. При этом Bloomberg отмечает, что переговоры вряд ли будут простыми, так как для принятия более жесткой меры потребуется одобрение всех стран ЕС.

Компромиссным вариантом, как отмечает RMF FM, может стать изменение условий о пересмотре предельной цены на российскую нефть в будущем.

14 марта помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис сообщил, что Вашингтон оставляет за собой право изменять потолок цен, «если и когда это будет соответствовать его потребностям». Лимит может быть скорректирован, «если Россия получает слишком большие доходы», пояснил Харрис. Он также отметил, что ЕС может понизить предельную цену барреля российской нефти на $5.

По данным Минфина РФ, средняя цена на российскую нефть марки Urals в январе-феврале 2023 года составила $49,52 за баррель, в феврале — $49,56.

Ограничение западными странами цен на нефть российского производства $60 за баррель вступило в силу 5 декабря. Ценовой потолок одобрили страны «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз. Позднее к соглашению присоединились Норвегия и Швейцария.

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Предельную цену ЕС смог согласовать лишь после долгих споров. Так, первоначально потолок цен за баррель предлагалось установить в диапазоне $60–70, однако власти стран Балтии и Польши назвали такое предложение «слишком щедрым». В Варшаве вообще считали необходимым установить предельную цену на уровне $30 за баррель.

Власти России в ответ на введение потолка цен пообещали не поставлять нефть странам, одобрившим ограничения. Президент Владимир Путин подписал указ, запретивший поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

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Евгений Калюков Евгений Калюков
потолок цен на нефть нефть санкции Польша
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