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В США не исключили, что ЕС понизит потолок цен на российскую нефть на $5

Помощник министра финансов США: ЕС может понизить потолок цен на российскую нефть на $5
Страны Запада ввели потолок цен на нефть из России в $60 за баррель в начале декабря. Помощник главы Минфина США заявил, что в марте ЕС проведет обзор предельной цены и она может быть понижена на $5
BRENT BRENT $81,32 -1,87%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Власти США и ЕС в марте исследуют, как работает механизм потолка цен на российские нефтепродукты, и ЕС может понизить его на $5, сообщил помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис, выступая в Американском предпринимательском институте (AEI).

«Европа обязалась провести апробацию предельной цены [на нефтепродукты из России] в марте, о чем проинформировала Международное энергетическое агентство (МЭА)», — заявил Харрис.

По его словам, Брюссель может понизить потолок на пять долларов относительно рыночной цены на российскую нефть. «Таким образом, если рыночная цена составляет 50 долларов, то это означает скидку в два или три доллара. Это были европейские обязательства. <...> Мы ждем от МЭА их оценки», — пояснил представитель Минфина США.

Он также отметил, что Вашингтон оставляет за собой право изменять предельную цену, «если и когда это будет соответствовать его потребностям». Лимит может быть скорректирован, «если Россия получает слишком большие доходы или если мировые рынки не так стабильны, как [США] хотелось бы», уточнил Харрис.

Сейчас российская марка экспортной нефтяной смеси Urals торгуется в районе $57 за баррель, а Brent стоит около $77 за баррель. С 5 февраля, после того как санкции на российскую нефть начали действовать, цена на Urals выросла на три доллара, а на Brent почти не изменилась.

В начале марта старший советник президента США по энергетике Амос Хохштейн говорил, что ограничение цен на нефть из России «работает хорошо». В то же время Bloomberg писал, что в течение минимум четырех недель после введения санкций Москва продавала нефть (Brent) по средней цене $74 за баррель и получала гораздо бóльшую прибыль, чем рассчитывали на Западе.

Потолок цен членов ЕС и G7 на российскую нефть для поставок по морю в третьи страны начал действовать с 5 декабря. 5 февраля начал действовать запрет на поставку в ЕС российских нефтепродуктов. Эмбарго на поставки нефтепродуктов и предусмотренный им ценовой потолок не касаются продукции, которая произведена из российской нефти за рубежом, а также смесей российского топлива с нефтепродуктами из других стран, если они сделаны на территории третьих стран.

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После введения санкций на российскую нефть президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах, которыми запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Поставки нефти и нефтепродуктов из России в страны G7 и Евросоюза в 2021 году составили 214,7 млн т на общую сумму $109,5 млрд. Это 68–70% от совокупного экспорта этих товаров на мировой рынок. Несмотря на это, России удалось переориентировать значительную часть поставок из Европы в Азию, отмечали эксперты.

Ранее о том, что страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) могут пересмотреть ограничение цены на российскую нефть, сообщила помощница главы американского Минфина по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг. «Все, что я могу сказать, так это то, что G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен», — заявила она в начале марта.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
США ЕС санкции потолок цен на нефть Россия
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